Aldijana Efendić iz Goražda predstavlja Bosansko-podrinjski kanton na Izboru za Fotomodela BiH 2026

Aldijana Efendić iz Goražda jedna je od kandidatkinja ovogodišnjeg Izbora za Fotomodela Bosne i Hercegovine 2026, na kojem predstavlja Bosansko-podrinjski kanton. Učešće na ovom projektu vidi kao priliku za lični razvoj, sticanje novih iskustava i predstavljanje vrijednosti u koje vjeruje.

Za Aldijanu Efendić izbor za Fotomodela nije samo modno takmičenje. Kako ističe, riječ je o prilici da pokaže da se istinska ljepota ogleda u karakteru, odnosu prema drugim ljudima i spremnosti da se neprestano radi na sebi.

“Ljepota nije samo ono što vidimo izvana. Prava ljepota dolazi iz dobrote, karaktera i načina na koji se odnosimo prema drugim ljudima”, poručuje Aldijana.

Opisuje sebe kao ambicioznu, upornu i iskrenu osobu, a upravo su je te osobine, kako kaže, vodile kroz brojne životne izazove. Svaki ostvareni cilj rezultat je rada, discipline i predanosti, dok kritike doživljava kao priliku za napredak, a neuspjehe kao vrijedne životne lekcije.

Najveću podršku pronalazi u svojoj porodici, koja joj je, kako ističe, najveći oslonac i motivacija da uvijek ide korak dalje. Slobodno vrijeme provodi sa porodicom i prijateljima, bavi se fizičkom aktivnošću i kontinuirano radi na ličnom usavršavanju.

Aldijana Efendić kaže da želi izgraditi uspješnu karijeru, ostati dosljedna svojim principima i biti pozitivan primjer mladim ljudima. Smatra da je potrebno stvarati bolje prilike za mlade kroz obrazovanje, sport i zapošljavanje, jer upravo oni predstavljaju najveći potencijal svakog društva.

Djevojkama koje se bore s manjkom samopouzdanja poručuje da vjeruju u sebe i svoje sposobnosti, naglašavajući da svaka osoba posjeduje jedinstvene kvalitete koje je čine posebnom.