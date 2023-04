Američka ambasada pozdravila Schdmitovu odluku o deblokadi formiranja vlasti u FBiH

Neuspjeh političkih stranaka da odgovore na poziv visokog predstavnika od 7. aprila da se postigne konsenzus i formiraju vlast u Federaciji BiH, nije ostavio visokom predstavniku drugu opciju osim da djeluje, navodi na svom Twitter nalogu Američka ambasada u Sarajevu povodom današnje odluke Visokog predstavnika Christiana Schmidta o deblokiranju imenovanja Vlade FBiH.

The unfortunate failure of political parties to respond to the High Representative’s April 7 call to reach a consensus and form the government in FBiH left the High Representative no other option but to act. It is regrettable that the High Representative had to intervene to…

