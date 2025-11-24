Apel za pomoć Redži Aliću: Hitna operacija sutra u Turskoj

Redžo Alić, mladi diplomant Behram-begove medrese iz 337. generacije, suočava se s teškom zdravstvenom borbom. Nedavno mu je dijagnosticiran tumor na mozgu, a prema riječima njegove zajednice, riječ je o skromnom mladiću koji je u ranom životnom dobu izgubio oba roditelja – oca u genocidu u Srebrenici, a majku prošle godine.

Redžu sutra u 10 sati u Turskoj očekuje hitna neurohirurška operacija, a troškovi zahvata i liječenja iznose 31.800 eura, što prevazilazi mogućnosti njegove porodice. Zbog toga je pokrenut apel za pomoć.

Kako pomoći

Svi koji žele podržati Redžino liječenje, mogu donirati pozivom na humanitarni broj ili direktnom uplatom na njegov račun.

Pozivom na broj 17172 donira se 3 KM.

Uplate iz BiH – Raiffeisen Bank:

1613000064217935

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA391613000064217935

SWIFT: RZBAB2A2

Na ime: Redžo Alić

Adresa: Hilandarska 23, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Zajednička podrška

Zajednica Behram-begove medrese, prijatelji i mnogi građani pozivaju sve koji su u mogućnosti da pomognu, kako bi Redžo dobio šansu za oporavak i nastavak života.