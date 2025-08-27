Arnes Zulić izabrao Hrvatsku umjesto BiH: Talentovani napadač izazvao rasprave

Petnaestogodišnji fudbalski talenat Arnes Zulić, porijeklom iz Velike Kladuše, odlučio je ubuduće igrati za U-16 reprezentaciju Hrvatske, iako je do sada nosio dres Bosne i Hercegovine.

Njegov izbor izazvao je niz reakcija u sportskim i društvenim krugovima.

Zulić je pažnju javnosti privukao još sa 12 godina, kada je u jednoj sezoni postigao čak 72 gola. Fudbalsko školovanje nastavio je u omladinskom pogonu Zrinjskog iz Mostara, gdje se isticao kao jedan od najvažnijih igrača u svom uzrastu.

Njegov talenat prepoznao je i Hrvatski nogometni savez. Petar Krpan, glavni instruktor HNS-a, uputio mu je poziv za kamp U-16 reprezentacije Hrvatske, što je Zulić prihvatio.

Vijest je na društvenim mrežama podijelila njegova majka Enesa Zulić, objavivši fotografiju poziva uz hrvatsku zastavu i emotivnu poruku: „Samo neka se igra. Sretno, Arnes!“

Odluka ovog mladog fudbalera ponovo je otvorila raspravu o sportskom sistemu u Bosni i Hercegovini. Sve je više primjera da se mladi talenti odlučuju za nastupe u dresovima drugih reprezentacija, što pokreće pitanje kako unaprijediti uslove i stvoriti ambijent u kojem će budući igrači ostajati privrženi bh. fudbalu.