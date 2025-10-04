Balkanac otkrio kako zarađuje 18 eura na sat u Austriji, a ne radi ništa

Na društvenoj mreži Reddit pojavila se neobična ispovijest muškarca iz Srbije koji je opisao svoje prvo iskustvo rada u Austriji — i to posla koji gotovo da i ne postoji. Njegova objava brzo je postala viralna zbog neobične kombinacije dobre plate i minimalnog angažmana.

Kako je naveo u objavi, došao je u Austriju putem online ponude za privremeni posao u trajanju od pet dana, osam sati dnevno, ali je već po dolasku shvatio da situacija nije onakva kakvu je očekivao.

“Momci koji su ovdje već sedmicu dana rekli su mi da u osnovi ništa ne rade. Jedino što je bilo potrebno bila je neka manja optimizacija Windowsa, a čak ni to nije bio ozbiljan posao. Plata je 18 eura po satu, a novac dolazi od države. Ne razumijem kako ovo funkcioniše”, napisao je korisnik Reddita.

Uporedio je svoje iskustvo s onim u Srbiji, gdje je, kako kaže, radio fizički naporne poslove za višestruko manju zaradu.

„Radio sam na gradilištu od 7 ujutro do 17 sati za samo 4.000 dinara. Dođem ovdje i prvi posao pokaže razliku“, dodao je.

Njegova priča izazvala je lavinu komentara, a mnogi korisnici su mu kroz šalu davali savjete kako da izgleda zauzeto na poslu koji gotovo da i nema obaveza.

„Desni klik – osvježi“, napisao je jedan korisnik.

„Uzmi laptop i brzo prošetaj po kancelariji – to je uvijek znak da si zauzet“, dodao je drugi.

Neki su otišli i korak dalje:

„Razmijeni brojeve s nama pa te možemo nazvati tokom ‘sastanka’, da izgleda kao da ozbiljno radiš“, predložio je jedan komentator.

Bilo je i onih koji su se prisjetili svojih iskustava s „lakšim poslovima“.

„Kada su pitali ko zna Windows, dali su svima koji su se javili krpu za čišćenje prozora“, našalio se jedan.

„Jedan od mojih poslova sa skraćenim radnim vremenom bio je sjedenje u praznoj zgradi koja je nekada bila doktorska ordinacija. Ako bi neko ušao, samo bih ga uputio na novu lokaciju koja je pisala na vratima. Za to sam, prije 15 godina, dobijao 20 eura dnevno“, dodao je drugi korisnik.

Objava je za kratko vrijeme prikupila stotine komentara i pokazala da neobična radna iskustva, pogotovo kada uključuju “plate bez posla”, lako pronađu put do publike — uz dozu humora koja je Redditu svojstvena.