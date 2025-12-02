BCC Tuzla slavi 9. rođendan: Trodnevni program i koncert Saše Kovačevića

Bingo City Center Tuzla obilježava deveti rođendan uz trodnevni program namijenjen svim generacijama, a proslava ulazi u svoju završnu fazu. Od 2. do 4. decembra posjetitelji mogu očekivati raznovrsne sadržaje koji će unijeti prazničnu atmosferu u centar, od zabavnih aktivnosti i nagradnih igara do brojnih iznenađenja tokom cijelog dana.

Poseban dio programa posvećen je djeci, za koju je pripremljen niz tematskih aktivnosti i animacija. Organizatori navode da im je cilj da najmlađima pruže trenutke radosti i druženja, dok odrasli mogu uživati u bogatoj ponudi centra i dodatnim aktivacijama koje prate rođendanski vikend.

Simboličan poklon građanima Tuzle biće koncert Saše Kovačevića, zakazan za 5. decembar u 19 sati, koji će biti održan upravo u Bingo City Centru. Koncert predstavlja svojevrsnu završnicu rođendanske proslave i dodatni doprinos prazničnom raspoloženju.

BCC Tuzla već devet godina predstavlja jedno od omiljenih mjesta okupljanja u gradu, a proslava rođendana, poručuju organizatori, prilika je da se posjetiteljima ponudi sadržaj koji potvrđuje taj status i kreira doživljaj koji će se pamtiti.

Sve informacije o rasporedu aktivnosti dostupne su na društvenim mrežama BCC Tuzla.