Bećirović: Čuvati državne interese BiH i strateška savezništva

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Saveza brigadnih udruženja 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koju su činili: predsjednik Saveza Muhamed Džananović, predsjednik Udruženja 2. bbr. Hilmo Kovač, predsjednik Udruženja 115. mtbr. Nadir Sijerčić, predsjednik Udruženja 101. mtbr. Ejub Svraka, predsjednik Udruženja „Dobrinjska brigada“ Denis Muminović, predsjednik Udruženja „1. slavna-viteška brigada“ Nusret Aganović, predsjednik Udruženja 102. mtbr. Nafija Šikalo, predsjednik Udruženja 126. bbr. Mirsad Šljivo, predsjednik Udruženja 304. bbr. Fetah Bajrić i predsjednik Udruženja „Hrvatska brigada Kralj Tvrtko“ Darko Bodul.

Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja o aktuelnim političkim i sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini. Istaknuta je važnost jačanja državnih institucija, kao i kontinuiranog promoviranja mira, slobode, demokratije i vladavine prava.

Član Predsjedništva BiH je rekao da živimo u izuzetno složenim i izazovnim globalnim okolnostima. U takvim uslovima veoma je važno da Bosna i Hercegovina vodi dosljednu i odgovornu vanjsku politiku, s ciljem realizacije ključnih vanjskopolitičkih ciljeva. Pri tome, posebno je važno da brinemo o državnim interesima Bosne i Hercegovine, čuvajući mir i sigurnost svih građana i naroda u našoj državi. Ne smijemo nikome dozvoliti da našu državu konfrontira s našim strateškim partnerima.

Bećirović je istakao da je važno sjećati se, s dubokim poštovanjem, hrabrih boraca koji su odbranili slobodu, čast i dostojanstvo Bosne i Hercegovine. Dodao je da je u narednom periodu jedan od ključnih zadataka zaštita suvereniteta države Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Saveza brigadnih udruženja 1. korpusa Armije RBiH dali su punu podršku Bećirovićevom institucionalnom i diplomatskom djelovanju. Posebno su istakli njegove značajne aktivnosti na međunarodnoj sceni, s ciljem zaštite nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Naglasili su da su takve diplomatske aktivnosti važne za snaženje strateškog partnerstva naše države s ključnim međunarodnim akterima.

Član Predsjedništva BiH zahvalio se predstavnicima Saveza brigadnih udruženja 1. korpusa Armije RBiH na njihovom doprinosu odbrani i afirmiranju Bosne i Hercegovine.