Bećirović: Dan bijelih traka je podsjetnik na počinjene ratne zločine i zločine protiv čovječnosti

Povodom obilježavanja 31. maja, Dana bijelih traka, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je poruku javnosti, naglašavajući važnost čuvanja sjećanja na žrtve ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih u Prijedoru.

Bećirović je poručio da je Dan bijelih traka jedan od tužnih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, te podsjetio na 3.176 ubijenih Prijedorčana, među kojima je bilo 102 djece.

„Danas, 31. maja 2026. godine, sjećamo se još jednog tužnog datuma u našoj historiji. Obilježavamo Dan bijelih traka i odajemo počast za 3 176 ubijenih Prijedorčana, među kojima je 102 djece. Ovi nevini ljudski životi ugašeni su na najsuroviji mogući način. Moramo širiti istinu o počinjenim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti.

Vlasti Prijedora naredile su bošnjačkom i hrvatskom stanovništvu da svoje kuće označi bijelim čaršafima, a prilikom kretanja gradom da nosi bijele trake oko ruke. Ovakva diskriminatorska i zločinačka politika nije zabilježena u historiji Evrope nakon Drugog svjetskog rata.

Sva demokratska društva dužna su njegovati kulturu sjećanja i odlučno se suprotstavljati svakom pokušaju negiranja, relativizacije ili opravdavanja ratnih zločina. Naša je obaveza da gradimo društvo u kojem će se poštovati istina, pravda i ljudsko dostojanstvo. Budućim generacijama moramo ostaviti jasnu poruku da se ratni zločini i zločini protiv čovječnosti nikada i nigdje ne smiju ponoviti.

Sjećanje na žrtve Prijedora naša je moralna obaveza prema ubijenima, njihovim porodicama i preživjelim žrtvama. To je i civilizacijska dužnost svih koji vjeruju u ljudska prava, dostojanstvo čovjeka i univerzalne vrijednosti slobode i jednakosti. Istina o ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti počinjenim u Prijedoru utvrđena je pred međunarodnim i domaćim sudovima i ona ne može biti predmet političkih manipulacija.

Porodicama žrtava izražavam najdublje saučešće, a ubijenim želim lahku zemlju bosansku i vječni rahmet“, poručio je Bećirović.