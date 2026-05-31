Dan bijelih traka: Sjećanje na žrtve zločina u Prijedoru

Danas se obilježava 31. maj, Dan bijelih traka, dan sjećanja na žrtve zločina počinjenih u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine, kada je nesrpskom stanovništvu naređeno da na kuće izvjese bijele čaršafe, a oko ruku stave bijele trake.

Ta naredba označila je početak javnog obilježavanja i sistematskog progona Bošnjaka, Hrvata i ostalog nesrpskog stanovništva na području Prijedora. U zločinima koji su uslijedili ubijeno je 3.176 civila, među kojima i 102 djece.

Bijele trake danas se mogu vidjeti širom Bosne i Hercegovine, na ulicama evropskih i svjetskih gradova, kao i na društvenim mrežama. Ono što je 1992. godine bilo zamišljeno kao znak segregacije, poniženja i izdvajanja ljudi po etničkoj i vjerskoj pripadnosti, danas je postalo simbol sjećanja, otpora zaboravu i borbe protiv fašizma i historijskog revizionizma.

Zločini u Prijedoru nisu počeli iznenada. Naredbi od 31. maja prethodili su mjeseci političkih tenzija, pritisaka i priprema. U noći sa 29. na 30. april 1992. godine Srpska demokratska stranka, SDS, preuzela je vlast u opštini Prijedor nasilnim, ali tada beskrvnim putem.

Nakon toga za Bošnjake, Hrvate i ostalo nesrpsko stanovništvo počeo je period progona, straha i isključivanja iz javnog života. Uslijedila su masovna otpuštanja s posla, a ljekari, policajci, prosvjetni radnici, radnici u fabrikama i drugi građani ostajali su bez radnih mjesta zbog svoje nacionalne pripadnosti.

Postavljani su punktovi, ograničavano je kretanje, a putem lokalnog radija i novina „Kozarski vjesnik“ širena je propaganda koja je stvarala atmosferu straha i mržnje, pripremajući teren za ono što je uslijedilo.

Zlokobni poziv s Radija Prijedor i ozakonjena segregacija

Vrhunac kampanje obilježavanja nesrpskog stanovništva dogodio se 31. maja 1992. godine, kada je Krizni štab opštine Prijedor putem lokalnog radija izdao naredbu Bošnjacima i Hrvatima da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, odnosno čaršafima, a da na ruke stave bijele trake.

U poruci koja je tada pročitana navedeno je da se „građani srpske nacionalnosti“ pridruže vojsci i policiji, dok je za muslimansko i hrvatsko stanovništvo naređeno obilježavanje kuća i nošenje bijelih traka, uz prijetnju posljedicama za one koji naredbu ne budu poštovali.

Nakon Drugog svjetskog rata i nacističkog obilježavanja Jevreja žutim zvijezdama, ovo je bio jedan od najdrastičnijih primjera javnog i sistematskog obilježavanja ljudi u Evropi zbog njihove etničke ili vjerske pripadnosti. Bijela traka na ruci značila je da je osoba izdvojena, obilježena i izložena progonu.

Logori smrti: Omarska, Keraterm i Trnopolje

Naredba o bijelim trakama bila je uvod u masovna hapšenja, progone i zatvaranja nesrpskog stanovništva u logore i druga mjesta zatočenja na području prijedorske opštine.

Omarska je ostala upamćena kao jedan od najzloglasnijih logora. U njemu su bili zatočeni brojni građani Prijedora, među njima intelektualci, sudije, ljekari, privrednici i drugi ugledni stanovnici. Kroz Omarsku je prošlo više od 3.000 ljudi. Posebno su poznate „Bijela kuća“ i „Crvena kuća“, mjesta u kojima su zatočenici bili izloženi najtežim zlostavljanjima.

Keraterm, logor smješten u prostorijama predratne fabrike keramike, ostao je upamćen po masakru u „Sobi 3“ krajem jula 1992. godine, kada je u jednoj noći ubijeno više od 150 logoraša.

Trnopolje je često nazivan „sabirnim centrom“, ali je u stvarnosti bio mjesto zatočenja, deportacija, zlostavljanja, izgladnjivanja i stradanja. Fotografija Fikreta Alića iza žice logora Trnopolje, koju su zabilježili britanski novinari, obišla je svijet i postala jedan od najpoznatijih dokaza o postojanju logora u Evropi krajem 20. stoljeća.

U okviru etničkog čišćenja, iz Prijedora je protjerano oko 50.000 ljudi.

Korićanske stijene i Tomašica: Zid šutnje i industrija smrti

Pored logora, zločine u Prijedoru obilježile su i masovne egzekucije. Jedna od najpoznatijih dogodila se u augustu 1992. godine na Korićanskim stijenama, na planini Vlašić, gdje su pripadnici interventnog voda policije iz Prijedora ubili više od 200 bošnjačkih i hrvatskih muškaraca.

Tijela žrtava kasnije su premještana u masovne grobnice širom Bosanske Krajine, kako bi se prikrili tragovi zločina. Najveća masovna grobnica, Tomašica kod Prijedora, otkrivena je 2013. godine. Iz Tomašice i sekundarne grobnice Jakarina Kosa ekshumirano je na stotine tijela, a forenzički nalazi potvrdili su razmjere sistematskih ubistava.

Jedna od najbolnijih rana Prijedora su ubijena djeca. Tokom agresije i etničkog čišćenja ubijeno je 102 djece, dječaka i djevojčica čija imena porodice i udruženja žrtava godinama nastoje dostojanstveno obilježiti.

Roditelji ubijene djece i udruženja žrtava, među kojima je i Fikret Bačić, kojem je ubijeno dvoje djece, godinama vode borbu za izgradnju spomenika u centru Prijedora. Uprkos brojnim opstrukcijama i prebacivanju odgovornosti, porodice ne odustaju od zahtjeva da se 102 ubijene djece trajno i dostojanstveno obilježi. Taj spomenik ostaje moralni dug Prijedora, ali i cijele Bosne i Hercegovine.

Kako je nastao Dan bijelih traka?

Inicijativa za obilježavanje Dana bijelih traka pokrenuta je 2012. godine, nakon što su lokalne vlasti u Prijedoru zabranile obilježavanje 20. godišnjice zločina.

Tada je Prijedorčanin Emir Hodžić, čiji su otac i brat ubijeni u Omarskoj, izašao sam na glavni gradski trg sa bijelom trakom oko ruke i stajao u tišini. Njegov čin ubrzo je dobio podršku građanske inicijative „Jer me se tiče“, a poziv građanima da 31. maja nose bijele trake proširio se širom Bosne i Hercegovine, regiona i