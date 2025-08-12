Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru je, nakon pisanja Detektora, slučaj maloljetnog mladića koji je natpisom na majici slavio logore na muzičkom festivalu u ovom gradu okvalifikovalo kao krivično djelo javnog izazivanja i podsticanja nasilja i mržnje.

Policijska uprava Prijedor je, također nakon pisanja Detektora, identifikovala mladića koji je 1. augusta na festivalu nosio majicu na kojoj se veliča postojanje tri prijedorska logora. Festival je održan tokom obilježavanja godišnjica zatvaranja “Omarske” i “Keraterma”.

“Pod nadzorom postupajućeg tužioca, policijski službenici preduzimaju mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, a nakon kompletiranja predmeta nadležnom tužilaštvu dostaviće se izvještaj za počinjeno krivično djelo”, navedeno je u saopštenju.

Iz Tužilaštva do objave teksta Detektora nisu odgovorili na njihov upit. Prema zakonu, maloljetnik je osoba starija od 14 a mlađa od 18 godina, a za ovo krivično djelo Krivični zakonik RS-a predviđa novčanu kaznu ili zatvor od tri do 12 godina.

Organizatori “Garden Festa” nekoliko dana nakon objave teksta Detektora oglasili su se saopštenjem, navodeći da se ograđuju od poruka istaknutih u publici:

“Osoblje festivala je odmah po uočavanju incidenta hitno reagovalo i obavijestilo nadležne policijske službenike prisutne na licu mjesta, kao i angažovano osoblje obezbjeđenja festivala.”

Iz MUP-a RS-a su za Detektor ranije kazali da incident nije bio prijavljen, te da će postupati po službenoj dužnosti nakon dostavljenih informacija.

Prema objašnjenju Mirze Buljubašića s Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, crna majica s natpisom “Приједор”, stiliziranim krstom nalik keltskom i simbolom dvoglavog orla, povezuje se s ekstremističkom, neonacističkom i ultranacionalističkom ikonografijom.

Nakon reakcije Tužilaštva, aktivista i bivši logoraš Edin Ramulić zahvalio je na Facebooku Detektoru i drugim medijima:“Dvoumio sam se da li da dajem izjave po ovom pitanju jer provokatori sa par majica dobiju ono što žele – javnu pažnju. Ipak se ovaj put isplatilo… velika je to pobjeda ljudskosti i civilizacije naspram mraka.”