Tužilaštvo se oglasilo u povodu veličanja logora u Prijedoru

Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru je slučaj maloljetnog mladića, koji je tokom muzičkog festivala u ovom gradu natpisom na majici slavio logore, okvalifikovalo kao izazivanje i podsticanje na nasilje i mržnju.

Policijska uprava Prijedor je nakon pisanja Detektora identifikovala tog mladića, a on je na muzičkom festivalu 1. augusta nosio i isticao majicu s natpisom koji veliča postojanje tri prijedorska logora. Festival je održan za vrijeme obilježavanja godišnjica zatvaranja logora “Omarska” i “Keraterm”.

U saopštenju je navedeno da su obavijestili tužioca Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, koji je slučaj okvalifikovao kao krivično djelo “javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje“.

– Pod nadzorom postupajućeg tužioca, policijski službenici preduzimaju mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, a nakon kompletiranja predmeta, nadležnom tužilaštvu dostaviće se izvještaj za počinjeno krivično djelo – navedeno je u saopćenju.

Iz Okružnoj javnog tužilaštva Prijedor nisu odgovorili na upit Detektora do objave teksta.

Prema Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske, maloljetnik je dijete koje je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršilo 14 godina, a nije navršilo 18 godina života, i kome mogu biti izrečene krivične sankcije i druge mjere predviđene ovim zakonom.

Za javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje, prema Krivičnom zakoniku RS-a, predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora od tri do 12 godina.

Organizatori muzičkog festivala “Garden Fest” su nekoliko dana nakon objave teksta Detektora o veličanju logora na njihovom događaju objavili saopštenje za javnost ograđujući se od poruka istaknutih u prvom redu publike. Oni nisu ranije odgovorili na upit Detektora za izjavu o navedenom incidentu.

– Osoblje festivala je odmah po uočavanju incidenta hitno reagovalo i obavijestilo nadležne policijske službenike prisutne na licu mjesta, kao i angažovano osoblje obezbjeđenja festivala – naveli su u saopćenju.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS-a) za Detektor su ranije naveli da niko nije prijavio incident i da će postupati po službenoj dužnosti nakon upita i dostavljenih podataka kako bi provjerili relevantne okolnosti, identificirali učesnike i poduzeli radnje iz njihove nadležnosti.

Mladić je nosio crnu majicu s natpisom “Приједор”, sa stiliziranim krstom koji podsjeća na takozvani keltski krst. Ovaj simbol se širom svijeta koristi među neonacističkim grupama kao znak mržnje, objasnio je ranije Mirza Buljubašić s Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

– Oba elementa su povezana s ekstremističkim i etnonacionalističkim narativima; jedan potiče iz krajnje desničarske neonacističke simbolike, a drugi iz srpskog ultranacionalističkog i četničkog tradicijskog okvira – kazao je Buljubašić.

Rekao je i da na pozadini ove majice stoji simbol dvoglavog orla, koji je dio tradicionalne srpske heraldike, objašnjavajući da to asocira i na ikonografiju povezanu s kvislinškim režimom Milana Nedića iz perioda nacističke okupacije Srbije.

– To mislim jer se radi o crnoj majici s bijelim orlom. Također, to može značiti i političku poruku, srpski radikali – kazao je ranije Buljubašić.

Nakon reakcije Tužilaštva u Prijedoru, Edin Ramulić, bivši logoraš, aktivista i istraživač ratnih zločina u Prijedoru, zahvalio je Detektoru i ostalim medijima objavom na njegovom facebook profilu jer su problematizovali slučaj sa festivala.

– Dvoumio sam se da li da dajem izjave o ovom pitanju jer provokatori sa par majica dobiju ono što žele – javnu pažnju. Ipak se ovaj put isplatilo, organizatori festivala u Prijedoru su se ogradili od poruka mržnje i to je golemo, velika je to pobjeda ljudskosti i civilizacije naspram mraka – napisao je Ramulić i dodao da se nada da su mladići naučili lekciju i da do novog slučaja neće doći jer sve više ljudi obraća pažnju.