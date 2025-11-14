Tahirović: Nevjerovatno je da SIPA i Tužilaštvo BiH ne vide Mladića na muralu

Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović istakao je u današnjem saopćenju da se u obrazloženju Tužilaštva BiH navodi da pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), uprkos fotodokumentaciji i izjavama svjedoka, nisu mogli identifikovati da se na muralu nalazi lik Ratka Mladića, te da se zbog toga ne može govoriti o počinjenju krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković ranije je saopćio da je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage po krivičnoj prijavi koju je 7. oktobra podnio protiv nepoznate osobe, a koja je oslikala mural osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na zgradi Narodne kuhinje u Banjoj Luci.

– Svi svjetski i regionalni mediji objavili su da je u Banjoj Luci nacrtan mural Ratka Mladića, ratnog zločinca, i to uz fotografije murala. Od CNN-a do BBC-a – svima je jasno da je na fotografiji upravo zločinac Mladić, osim onima koji primaju platu da brane Ustav i zakone BiH, a tvrde da to ne mogu prepoznati – podsjeća Tahirović.

Stoga, ispred Udruženja zahtijeva da se postupajući tužilac Tužilaštva BiH i pripadnici SIPA-e koji su radili na provjeri i utvrđivanju elemenata počinjenog krivičnog djela hitno upute na vanredni ljekarski pregled, uključujući i psihijatrijsko vještačenje.

– Smatramo da neprepoznavanje lika ratnog zločinca Ratka Mladića na muralu, od strane ovlaštenih lica Tužilaštva i SIPA-e – institucija zaduženih za zaštitu države i građana BiH – predstavlja najočitiji primjer fizičke i psihičke nesposobnosti ovih lica da obavljaju odgovorne poslove u državnoj strukturi BiH – naglašava Tahirović.

Poziva sve nivoe vlasti u BiH – zakonodavnu, izvršnu i sudsku – da omoguće da navedena ovlaštena lica hitno obave psihofizičke i druge potrebne preglede u cilju zaštite interesa države BiH i očuvanja državnog i pravnog sistema BiH.

Od rukovodilaca Tužilaštva BiH i SIPA-e traže da se izvještaj o nepostojanju krivičnog djela odmah suspendira.

– Poslat ćemo zahtjeve svim međunarodnim i domaćim medijima koji su objavili vijest o muralu ratnog zločinca Ratka Mladića u centru Banje Luke da ili demantuju objavljene informacije ili, kao relevantni akteri, pokrenu mehanizme protiv zaštitnika ratnih zločinaca – naglašava se u saopćenju.

Ukoliko se utvrdi da su navedena lica psihofizički zdrava podnijet će protiv istih krivične prijave zbog zloupotrebe službenog položaja i zbog zaštite izvršilaca krivičnog djela, uključujući i rukovodioce Tužilaštva BiH i SIPA-e, dodaje Tahirović.