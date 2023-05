Bh. muzeji pripremili bogate programe za Evropsku noć i Međunarodni dan muzeja

Evropsku noć i Međunarodni dan muzeja, najveću muzejsku manifestaciju u BiH koja se kod nas obilježava od 2006. godine, bh. muzeji će obilježiti od 13. do 18. maja.

Na ove datume, muzeji u Bosni i Hercegovini će posjetiocima, u skladu sa svojim programima, ponuditi besplatne ulaze u svoje institucije.

Predsjednica ICOM-a Bosne i Hercegovine Alma Leka je u izjavi za Fenu istakla da se Evropska noć muzeja i Međunarodni dan muzeja u BiH obilježavaju zajedno, u koordinaciji muzeja u BiH sa ICOM-om BiH koji daje preporuke i smjernice za održavanje ovih manifestacija.

Tako će Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u subotu, 13. maja od 20.00 sati organizirati u suradnji sa EU info centrom cjelovečernji muzički program u okviru kojeg će biti održan koncert grupe Letu štuke i Ane Đuric Konstakte.

Muzej Republike Srpske, 13. maja, od 17.30 sati pa sve do ponoći, organizira različite događaje – kao što su radionica “Sizifova borba za pravopis srpskog jezika” i cjelovečernji koncert etno grupe “Iva” te izložbu slika “Etarsko kolo azbuke”, “Stare i rijetke knjige-pokretno kulturno dobro”, kao i dodjela nagrada na konkursu Srce piše ćirilicu.

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine će u subotu, 13. maja omogućiti besplatan pristup stalnim i aktuelnim postavkama.

Muzeji u Sarajevu (Historijski muzej BiH, Zemaljski muzej BiH, Muzej Sarajeva, Gradski muzeji Sarajevo) program su pripremili za 18. maj.

Međunarodni dan muzeja 2023. u Sarajevu će simbolično biti otvoren u Olimpijskom muzeju Sarajevo, u četvrtak 18. maja u 12.00 sati, izložbom Muzeja Hercegovine iz Trebinja pod nazivom “Nevesinjska olimpijada”.

– Tom prilikom će biti ozvaničen i početak suradnje ove dvije bosanskohercegovacke muzejske institucije – istakla je Leka.

Na Međunarodni dan muzeja, 18. maja muzeji svijeta skreću pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njenom komuniciranju. Međunarodna muzejska zajednica pokrenula je obilježavanje 1977. (ICOM), koje se od 1992. provodi na određenu temu.

– Ovogodišnja tema manifestacije i Međunarodnog dana muzeja je “Muzeji, održivost i dobrobit”. Muzeji igraju ključnu ulogu u doprinosu dobrobiti i održivom razvoju naših zajednica. Kao institucije od povjerenja i važni činioci u našem zajedničkom društvenom tkivu, i one se nalaze u jedinstvenoj poziciji da podstaknu pozitivne promjene – kazala je Leka.

Ona podsjeća da svake godine, počevši od 2020., Međunarodni dan muzeja podržava niz ciljeva iz Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

– Kroz mnogobrojne načine, muzeji doprinose postizanju ciljeva održivog razvoja, od podrške klimatskim akcijama i njegovanja inkluzivnosti, do suočavanja sa socijalnom izolacijom i poboljšanja mentalnog zdravlja – navela je predsjednica ICOM-a Bosne i Hercegovine Alma Leka.