BH Telecom prvi u BiH najavljuje uvođenje VOYO platforme u ponudu Moja TV usluga  

Adin Jusufović
BH Telecom
BH Telecom s posebnim zadovoljstvom obavještava javnost da počev od aprila planira značajno obogatiti ponudu Moja TV usluga uvođenjem VOYO servisa.

Time BH Telecom potvrđuje svoju posvećenost unapređenju korisničkog iskustva i inovacijama.

Ovom iskorakom, BH Telecom svojim korisnicima želi omogućiti više izbora, više zabave i dodatno poboljšati svoju ponudu.

VOYO je jedna od najatraktivnijih streaming platformi koja korisnicima omogućava pristup video sadržajima na zahtjev, uključujući hit-serije, filmove, reality programe, ekskluzivne borilačke prijenose uživo, kao i sadržaje za najmlađe, poput sinhroniziranih crtanih filmova. Dodatno, platforma pruža mogućnost gledanja sadržaja prije emitovanja na televiziji, što korisnicima omogućava fleksibilno i personalizirano iskustvo gledanja.

BH Telecom će o dostupnosti usluge, načinu aktivacije i uslovima korištenja zvanično i pravovremeno informisati korisnike.

BH Telecom nastavlja da gradi budućnost televizije i digitalne zabave u Bosni i Hercegovini u skladu s tržišnim trendovima i uvijek u interesu svojih korisnika.

