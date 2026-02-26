BHRT na korak do gašenja: Obustavljen regularni program

BHRT je jutros u 7 sati privremeno zaustavio emitovanje redovnog programa, a za danas je najavljeno vanredno obraćanje rukovodstva državnog javnog servisa. Tokom dana bit će emitovane samo informativne emisije u skladu s ustaljenim rasporedom.

Za dva dana ističe rok koji je Evropska radiodifuzna unija postavila BHRT-u za izmirenje duga koji s kamatama dostiže 22 miliona konvertibilnih maraka. Ukoliko obaveza ne bude plaćena, moglo bi doći do blokade računa.

Takav rasplet, upozoravaju iz ove medijske kuće, značio bi prekid emitovanja programa, obustavu isplata plata zaposlenima, ali i ozbiljne posljedice po ukupnu državnu komunikacijsku infrastrukturu.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Belmin Karamehmedović naveo je da iz Evropske radiodifuzne unije nisu dobili ponudu države koja bi bila dovoljna za pokretanje pregovora. Prema njegovim riječima, moguće je pokretanje sudskog postupka zamrzavanja računa, što bi privremeno odgodilo blokadu, ali bi takvo stanje moglo trajati svega mjesec ili dva.

Istakao je i da se BHRT tokom februara više puta suočavao s blokadom računa, ali da iznosi tada nisu bili takvi da potpuno onemoguće rad. Kao primjer naveo je da su sredstva planirana za topli obrok zaposlenih preusmjerena kako bi se osiguralo plaćanje televizijskih prava za prijenos Zimskih olimpijskih igara.

BHRT je pokrenuo i više sudskih postupaka, među kojima su i tužbe protiv Radio-televizije Republike Srpske zbog neuplaćenog dijela prihoda od RTV takse. Pred Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci donesene su tri prvostepene presude u korist BHRT-a u obnovljenim postupcima, ali ti predmeti još nisu pravosnažno završeni.

U pokušaju rješavanja krize, BHRT je krajem novembra prošle godine, a potom i sredinom februara ove godine, Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavio prijedloge koji uključuju osiguranje kreditnih sredstava uz državnu garanciju, izdvajanje sredstava iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije ili budžetske rezerve, te hitnu primjenu zakonskih odredbi koje uređuju naplatu i raspodjelu RTV takse.