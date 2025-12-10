BiH definiše pravila za finansiranje međunarodnih naučnih projekata

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o kriterijima za raspored sredstava iz granta namijenjenog projektima bilateralne saradnje u području nauke, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova. Odlukom se uređuje način dodjele ukupno 100.000 KM, koliko je u budžetu Ministarstva planirano za jačanje saradnje sa državama s kojima BiH ima važeće bilateralne sporazume u oblasti nauke, među kojima su Austrija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska.

Cilj raspodjele sredstava je potaknuti mobilnost domaćih istraživača i dolazak stručnjaka iz partnerskih zemalja, ali i ohrabriti veći broj prijava istraživača iz Bosne i Hercegovine na evropske i druge međunarodne programe u području nauke i inovacija. Time se nastoji osnažiti uloga domaćih institucija u regionalnim i međunarodnim istraživačkim tokovima, uz unapređenje kvaliteta naučnih projekata.

Pravo prijave imat će javni univerziteti u Bosni i Hercegovini, u skladu s kriterijima definisanim odlukom. Poziv će biti objavljen na službenoj stranici Ministarstva civilnih poslova, uz informaciju u dnevnim listovima koji se distribuiraju na teritoriji cijele države, navodi se u saopćenju Vijeća ministara BiH.