BiH spremna za Srbiju: Ovo su Zmajevi koji večeras izlaze na parket

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje selekciju Srbije u okviru drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Nakon poraza u prvom kolu na gostovanju kod Turske, Zmajevi će pred domaćom publikom pokušati ostvariti prvi trijumf, dok Srbija u Sarajevo dolazi nakon preokreta i pobjede nad Švicarskom.

Selektor BiH Dario Gjergja poručio je da njegov tim ulazi maksimalno motivisan, uz poseban apel domaćim navijačima.

„Pozvao bih navijače da budu naš šesti igrač. Pokušat ćemo dati sve od sebe unutar situacije u kojoj jesmo“, istakao je, dodajući da će Srbija biti jača za euroligaške igrače. „Srbija će biti jača za Dangubića i Dobrića, donose euroligaško iskustvo za njih. Prvu utakmicu su imali problema, Švicarska je pogodila svaki šut i nije jednostavno se vraćat. Energijom su prelomili i mi moramo odgovoriti sa istom energijom.“

Za susret u dvorani Mirza Delibašić, Gjergja će računati na sljedećih 12 igrača: Adin Vrabac, Edin Atić, Xavier Castaneda, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović, Ajdin Penava, Vojin Ilić i Asim Gutić.

Utakmica počinje u 20 sati, a duel će suditi Antonio Conde iz Španije, Gatis Salins iz Latvije i Paulo Marques iz Portugala.

