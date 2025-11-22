BiH uspostavlja Registar zaposlenih u institucijama: Elektronski dosje za sve državne službenike

RTV SLON

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine izradila je Registar zaposlenih u institucijama BiH i uputila ga na javne konsultacije, nakon višegodišnjih najava i odgađanja. Novi sistem predviđa elektronske dosjee za sve zaposlene u državnim institucijama, koji će obuhvatati podatke o instituciji i radnom mjestu, obrazovanju, radnom stažu, iskustvu, ocjenama rada i eventualnim disciplinskim postupcima.

Sve institucije na državnom nivou dobiće korisničke naloge i pristup Registru, a svaka obrada podataka – uključujući pregled, izmjene ili brisanje – biće evidentirana kako bi se spriječile zloupotrebe. Zaposleni će takođe imati pristup vlastitim podacima, ali isključivo u dijelu koji se odnosi na njihove lične evidencije, prenosi Capital.

Iz Agencije podsjećaju da je pravni osnov za uspostavljanje ovog registra donesen prošle godine izmjenama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH. „Zakonom je predviđeno da će Registar zaposlenih biti uspostavljen najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. U skladu s navedenim članom, Agencija je u ostavljenom roku pripremila prijedlog odluke“, naveli su iz Agencije.

Naglašavaju da se uspostavom Registra uvodi „kvalitetan i efikasan sistem upravljanja ljudskim potencijalima“. Ipak, Registar neće obuhvatiti policijske službenike, profesionalna vojna lica, zaposlene u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH te službenike Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera.

pročitajte i ovo

BiH

Državni službenici institucija BiH izlaze na proteste i idu u štrajk?

Istaknuto

Zrak u TK pod pritiskom industrije, grijanja i saobraćaja

Vijesti

Potpisan Sporazum: Povećane plate državnim službenicima u FBiH

Tuzla i TK

Informacije o 9 hiljada uposlenika u institucijama TK dostupne javnosti

Istaknuto

Poboljšani uslovi rada državnih službenika u Tuzlanskom kantonu

Tuzla i TK

Potpisan Sporazum u vezi sa isplatom plaća i drugih naknada iz...

Tuzla i TK

Ključni projekti na Aerodromu Tuzla: Razvoj Kargo centra i drugih infrastrukturnih projekata

Istaknuto

Teški uslovi na putevima: Snijeg i kiša usporavaju saobraćaj širom BiH

BiH

RCC: Snižavanje cijena i ukidanje rominga spada među najveće uspjehe regionalne saradnje

Vijesti

Globalni podaci upozoravaju: HIV i dalje ozbiljan javnozdravstveni problem

Politika

Imamović: Vijeće ministara BiH mora hitno reagovati i spasiti BHRT

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]