BiH uspostavlja Registar zaposlenih u institucijama: Elektronski dosje za sve državne službenike

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine izradila je Registar zaposlenih u institucijama BiH i uputila ga na javne konsultacije, nakon višegodišnjih najava i odgađanja. Novi sistem predviđa elektronske dosjee za sve zaposlene u državnim institucijama, koji će obuhvatati podatke o instituciji i radnom mjestu, obrazovanju, radnom stažu, iskustvu, ocjenama rada i eventualnim disciplinskim postupcima.

Sve institucije na državnom nivou dobiće korisničke naloge i pristup Registru, a svaka obrada podataka – uključujući pregled, izmjene ili brisanje – biće evidentirana kako bi se spriječile zloupotrebe. Zaposleni će takođe imati pristup vlastitim podacima, ali isključivo u dijelu koji se odnosi na njihove lične evidencije, prenosi Capital.

Iz Agencije podsjećaju da je pravni osnov za uspostavljanje ovog registra donesen prošle godine izmjenama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH. „Zakonom je predviđeno da će Registar zaposlenih biti uspostavljen najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. U skladu s navedenim članom, Agencija je u ostavljenom roku pripremila prijedlog odluke“, naveli su iz Agencije.

Naglašavaju da se uspostavom Registra uvodi „kvalitetan i efikasan sistem upravljanja ljudskim potencijalima“. Ipak, Registar neće obuhvatiti policijske službenike, profesionalna vojna lica, zaposlene u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH te službenike Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera.