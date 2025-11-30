Namještenici i državni službenici pravosudnih institucija u TK sutra stupaju u štrajk

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu najavio je da u ponedjeljak, 1. decembra 2025. godine, stupa u štrajk zbog nezadovoljstva visinom plaća i naknada za administrativno-tehničko osoblje u pravosudnim institucijama.

Štrajk će biti održan u svim pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona u kojima sindikat ima reprezentativnost – općinskim sudovima u Tuzli, Banovićima, Lukavcu i Srebreniku, Kantonalnom sudu u Tuzli te Kantonalnom tužilaštvu TK.

U saopćenju sindikata navodi se da će nezadovoljstvo biti iskazano i protestnom šetnjom prema Vladi TK i Ministarstvu pravosuđa i uprave, dok će ostatak vremena uposleni štrajkovati u svojim radnim prostorijama. Dodaju da će o tačnom terminu protestne šetnje blagovremeno obavijestiti policiju i medije.

Razlog štrajka je, kako ističu, dugogodišnje potplaćivanje i neadekvatan tretman radnika koji obavljaju „izuzetno teške, odgovorne i zahtjevne dužnosti“, a čije su plaće „blizu zakonskog minimuma i iznose oko 1200 KM“. Sindikat zahtijeva povećanje osnovice za obračun plaće za 20% u 2026. godini, uvećanje plaća za posebne uslove rada u iznosu od 10 do 20% te redovno tromjesečno usklađivanje plaća s inflacijom većom od pet posto.

„Odluka o štrajku donesena je nakon što Vlada TK i resorno ministarstvo, uprkos brojnim podnescima koje smo uputili, nisu pokazali spremnost za socijalni dijalog i poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih“, saopćeno je iz sindikata.

Podsjetili su da je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa formiran u aprilu 2024. godine, „sa isključivim ciljem borbe za prava i interese radnika zaposlenih u ovoj oblasti“. Kako navode, zaposleni prolaze sigurnosne provjere, obavljaju više radnih zadataka zbog nedostatka kadra, a zbog reforme pravosudnog sistema i približavanja evropskim standardima dobijaju i nove, sve složenije dužnosti.