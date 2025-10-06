Državni službenici institucija BiH izlaze na proteste i idu u štrajk?

Predstavnici reprezentativnih sindikata državnih institucija Bosne i Hercegovine održali su zajednički sastanak na kojem su usuglasili ključne zahtjeve prema vlastima BiH, uz jasnu poruku da će, ukoliko u narednih mjesec dana ne dođe do konkretnih pomaka, uslijediti protesti i štrajk upozorenja svih zaposlenih u institucijama.

Sindikalni predstavnici zahtijevaju da se procedura usvajanja Budžeta za 2025. godinu okonča u oba doma Parlamentarne skupštine BiH najkasnije do 31. oktobra 2025. godine, te da se do 30. novembra izvrši isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000 KM svim uposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine, osim izabranih i imenovanih zvaničnika. Novac bi bio isplaćen iz sredstava namijenjenih za plaće iz Budžeta za 2025. godinu, koja do sada nisu isplaćena.

Sindikati dalje traže da se procedura usvajanja Budžeta za 2026. godinu provede u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH najkasnije do 31. decembra 2025. godine, te da Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvoji izmjene Zakona o platama i naknadama koje je već odobrio Predstavnički dom.

Ako se vlasti ogluše o postavljene zahtjeve, sindikati će zakazati proteste zaposlenih u institucijama BiH ispred zgrade Predsjedništva BiH, a protestna šetnja će se nastaviti do zgrade Parlamenta BiH. Očekuje se da će protesti biti održani polovinom novembra. Ukoliko se ni nakon toga ne postigne dogovor, mjesec dana kasnije sindikati će organizovati štrajk upozorenja u skladu sa Zakonom o štrajku.

Predstavnici sindikata poručuju da nemaju interes za štrajk, ali da će, ako vlasti nastave ignorisati zahtjeve, biti prisiljeni na takav korak zajedno sa Sindikatom Uprave za indirektno oporezivanje. Ističu da bi štrajk imao ozbiljne posljedice na funkcionisanje cijele države i da se nadaju da će razum prevladati, te da će odgovorni imati sluha i ispuniti tražene obaveze.