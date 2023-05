BIHAMK – Na pojedinim dionicama smanjena vidljivost zbog magle

Na pojedinim dionicama uz rijeke Savu i Spreču, te na području Mliništa (Glamoč-Mrkonjić Grad) vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle.

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Gorica, za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart u smjeru Zenica-Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima: Šićki Brod-Lukavac, Bihać-Kamenica, Ripač-Dubovsko i Bijeljina-Rača, kao i na ulazu u Bugojno (iz smjera Rostova).

Zbog slijeganja ceste na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa (M-5/16 Donji Vakuf-Jajce) u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 km/h.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (M-6) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog završnih radova na dionici regionalnog puta R-444 Podlugovi-Breza, danas će od 06 do 18 sati saobraćaj biti obustavljen.

Danas od 09 do 11 sati zbog održavanja sportske manifestacije, doći će do obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Vraca-Brus (od „Sunnylanda“ do skretanja za vrh Trebevića).

Zbog radova na mostu na Ilidži (M-17 Stup-Blažuj), saobraćaj se iz smjera Blažuja preusmjerava kroz naselje Lužani, dok se iz smjera Ilidže saobraća preko mosta (u funkciji je jedna traka na mostu).

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473), a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog nestabilne vremenske situacije i povremenih padavina iz BIHAMK-a savjetuju oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Upozorava se i na učestale odrone na brojnim dionicama.