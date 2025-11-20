Bingo objavio izmjene radnog vremena povodom praznika

Bingo je objavio izmjene radnog vremena u povodu obilježavanja predstojećih praznika u oba entiteta u dane, 21.11. i 25.11. Ove promjene znače da kupci trebaju na vrijeme isplanirati sve što im je potrebno za predstojeće praznike, kako bi izbjegli gužve i kašnjenja.

Kompanija je obavijestila kupce da će u navedenim danima trgovine raditi prema prilagođenom rasporedu, te pozvala građane da svoje obaveze obave ranije. Naglašeno je da je spisak svih poslovnica, zajedno s detaljnim radnim vremenom za ove dane, dostupan putem linka koji je Bingo objavio na svojim kanalima.

Izmjene se odnose na različite tipove trgovina, od velikih hipermarketa do manjih marketa u gradskim naseljima, pa se građanima preporučuje da provjere tačne informacije za svoju najbližu lokaciju.

Na ovom ovom linku možete pogledati spisak trgovina i radno vrijeme

