Bingo objavio kako će raditi tokom bajramskih praznika

Povodom predstojećeg Bajrama, trgovački lanac Bingo obavijestio je kupce o izmijenjenom radnom vremenu svojih objekata, te je najavljeno da većina prodavnica neće raditi prvog dana praznika.
Iz kompanije su pozvali građane da kupovinu planiraju unaprijed i obave je tokom preostalih radnih dana kako bi izbjegli gužve i eventualne neprijatnosti.
Ipak, određeni objekti će raditi i tokom praznika, pa će u Tuzli dežurni Dragstor Partizan biti otvoren 24 sata.
Iz Binga su uputili i čestitke svim uposlenicima i kupcima islamske vjeroispovijesti, uz želju da praznik provedu u miru i blagostanju.
