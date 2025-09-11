Bivši kuhar otkrio tajnu čuvenog burger sosa

Big Mac je jedan od najprepoznatljivijih burgera u ponudi McDonald'sa, a upravo tajni sos daje mu poseban ukus zbog kojeg je stekao globalnu popularnost. Iako se meni ovog lanca brze hrane stalno mijenja, Big Mac ostaje nezaobilazna stavka, odmah iza legendarnog pomfrita.

Burger čine dvije pljeskavice od junetine, tri sloja zemičke sa susamom, sir, sjeckani luk, rendana zelena salata, kiseli krastavci i tajni sos, o kojem se godinama nagađa. Bivši  kuhar McDonald'sa, Mike Haracz, sada je otkrio recept, a njegova verzija sosa iznenadila je mnoge.

Kako navodi, u sosu nema kečapa, iako njegova ružičasta boja to sugeriše. Umjesto toga, bazira se na majonezi kojoj poseban ukus daje kombinacija dizeldorfskog senfa i bijelog vinskog sirćeta. Narandžasta nijansa i dodatna aroma dolaze od prstohvata paprike.

Ostatak sastojaka je jednostavan i lako dostupan – sos se pravi od majoneze, slatkog preliva od kiselih krastavaca (relish), luka u prahu, granuliranog bijelog luka i bijelog bibera.

Prema Haraczu, sve sastojke potrebno je dobro umutiti i ostaviti da odstoje najmanje 30 minuta kako bi se dobila gusta, kremasta smjesa koja okusom podsjeća na originalni Big Mac sos iz restorana.

