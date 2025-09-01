Bosnalijek podržao roditelje i obradovao prvačiće svojih zaposlenika

Ali Huremović
Bosnalijek podržao roditelje i obradovao prvačiće svojih zaposlenika
bosnalijek prvačići

Povodom početka nove školske godine, najveća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini Bosnalijek, još jednom je pokazala koliko cijeni porodicu i ravnotežu između poslovnog i privatnog života svojih zaposlenika.

Kako bi prvi dan škole ostao u najljepšem sjećanju, Bosnalijek je za prvačiće svojih zaposlenika pripremio posebne poklone dobrodošlice u svijet školskih klupa, a roditeljima slobodnim danom omogućio da sa svojim školarcima provedu ovaj poseban dan.

Na ovaj način, kompanija je pokazala svoju dosljednu posvećenost podršci zaposlenicima i jačanju korporativne kulture koja vrednuje porodicu, zajedništvo i društveno odgovorno poslovanje.

„Nadamo se da će pokloni izmamiti osmijehe našim prvačićima. Želimo im mnogo uspjeha, radoznalosti i lijepih trenutaka u školskim danima koji su pred njima. Njihovim roditeljima – našim dragim kolegama – čestitamo na ovom važnom životnom koraku i želimo puno radosti i ponosa dok prate prve školske dane svoje djece.“, poručili su iz Bosnalijeka.

Bosnalijek kontinuirano potvrđuje svoju posvećenost vrijednostima porodice, zajedništva i podrške zaposlenicima, koji zajedničkim trudom i radom ostvaruju sjajne rezultate i najzaslužniji su za svaki uspjeh ove značajne bosanskohercegovačke kompanije.

pročitajte i ovo

PROMO

MI-BOSPO: Mikro24 kredit – brz kao vaša ideja!

PROMO

Hifa Petrol nagrađuje lojalnost povodom 20 godina postojanja

PROMO

Preuređeni market ROBOT u Tuzli donosi posebne cijene i raznovrsnu ponudu

PROMO

Štedi jer najbolje tek slijedi: Akcijska ponuda BBI štednje do 2,70%

Vijesti

Evropski univerzitet Kallos Tuzla uspješno prošao na dva istraživačka projekta u okviru Javnog poziva Federalnog ministarstva

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]