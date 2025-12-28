Branko Blanuša jednoglasno izabran za predsjednika SDS-a

Delegati Srpske demokratske stranke (SDS) izabrali su danas, 28. decembra, Branka Blanušu za novog predsjednika stranke. Odluka je donesena jednoglasno na Skupštini SDS-a održanoj u Banjoj Luci, gdje su svih 241 prisutni delegat podržali njegov izbor. Blanuša je bio jedini kandidat za čelnu poziciju najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj.

Na mjestu predsjednika SDS-a Blanuša je naslijedio Jovicu Radulovića, koji je sredinom 2025. godine obavljao funkciju vršioca dužnosti predsjednika, nakon povlačenja Milana Miličevića s čela stranke.

Široj javnosti Blanuša je postao poznat prije nekoliko mjeseci, kada je bio kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima održanim 23. novembra. Konačni rezultati tih izbora još nisu potvrđeni, budući da je Centralna izborna komisija BiH poništila glasanje na 136 biračkih mjesta, zbog čega je moguće ponavljanje izbora na tim lokacijama.

U slučaju ponovnog glasanja, Blanuša bi u drugi izborni krug ušao s prednošću većom od 6.000 glasova u odnosu na Sinišu Karana, kandidata SNSD-a, dok Karan prema trenutno važećim rezultatima ima ukupnu prednost od oko 9.500 glasova.

Statut SDS-a predviđa da predsjednik stranke ne može istovremeno obavljati funkciju predsjednika Republike Srpske. Ova odredba, definirana članom 47 Statuta, mogla bi otvoriti dodatna pitanja unutar stranke ukoliko Blanuša na kraju potvrdi pobjedu na izborima, jer bi u tom slučaju funkciju predsjednika SDS-a privremeno preuzeo predsjednik Glavnog odbora na period od šest mjeseci ili do održavanja nove sjednice Skupštine SDS-a.