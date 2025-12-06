Radulović: SDS od CIK-a BiH traži ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Rukovodstvo Srpske demokratske stranke (SDS) zatražilo je od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ponavljanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske u Doboju, Zvorniku i Laktašima, navodeći ozbiljne nepravilnosti u izbornom procesu održanom 23. novembra.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović, zajedno sa članovima Glavnog odbora Darkom Babaljem i Želimirom Neškovićem, iznio je tri ključna zahtjeva: grafološka vještačenja i uvid u potpise birača, otvaranje kompletnog izbornog materijala na biračkim mjestima na koja je SDS ukazao te donošenje, kako navodi, „jedine ispravne i zakonske odluke“ – ponavljanja izbora u tri navedene opštine.

Radulović je izjavio da preliminarne analize SDS-a ukazuju da je „preko 10 posto glasova kompromitovano“, tvrdeći da su glasovi kandidata Branka Blanuše „pripisivani protivkandidatu“. Prema njihovim procjenama, Blanuša bi imao „više od 10.000 glasova prednosti u odnosu na Sinišu Karana“ ukoliko bi se kompletan sporni materijal provjerio.

Također je naveo da su se posmatrači SDS-a suočavali s pritiscima, posebno u Doboju i Modriči, te da „pojedinim posmatračima nije bilo omogućeno da evidentiraju primjedbe“, uz izostanak reakcije policije.

„Tražimo i zahtijevamo da CIKBiH izvrši grafološka vještačenja, da otvori izborni materijal na svim biračkim mjestima na koja smo ukazali i da nakon toga donese jedinu pravilnu i zakonsku odluku, a to je da ponovi izbore u Doboju, Zvorniku i Laktašima“, poručio je Radulović.

Nešković i Babalj upozorili su da bez ponavljanja izbora u spornim opštinama „ne mogu biti obezbijeđeni fer i demokratski izbori 2026. godine“. Ukoliko institucije ne reaguju, tvrde da će trenutna situacija postati presedan koji omogućava da „nelegalni izbori postanu legalni“.

Dodali su da postoje ozbiljne sumnje u regularnost izbora posebno u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima. Navode da grafološke analize već ukazuju na nelegitimne potpise u Laktašima, te očekuju da CIK uskoro objavi zvanične rezultate vještačenja.

SDS smatra da bi ponavljanje izbora u spornim opštinama moglo dovesti do drugačijeg konačnog ishoda i pobjede kandidata Branka Blanuše.

Očekuju, kako kažu, da Blanuša „bude predsjednik Republike Srpske već sada na ovim izborima“, te da njegova kandidatura za 2026. godinu bude neosporna.

Ističu da se u stranci razgovara i o mogućnosti da Blanuša preuzme i funkciju predsjednika SDS-a, a Radulović poručuje: „Za sve varijante smo otvoreni, ali ono što je najvažnije jeste da učinimo sve da ovom narodu, Republici Srpskoj, donesemo prijeko potrebnu slobodu i da Republika Srpska krene onim putem kojim treba.“