Radulović: SDS ne smatra ozbiljnim Dodikove najave o referendumu

Jasmina Ibrahimović
Dodik bez podrške i bez dijaloga
Milorad Dodik

Predsjednik Glavnog odbora i v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović smatra da je u ovom trenutku “Republici Srpskoj potrebna nacionalno odgovorna politika nakon dešavanja u vezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika”.

U današnjem saopćenju ukazao je na činjenicu da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio zahtjev da otkupi kaznu, što govori da je prihvatio presudu i zbog toga SDS ne smatra ozbiljnim njegove najave o referendumu o tome da li treba prihvatiti presudu.

Radulović podsjeća da je Dodik u januaru najavio referendum o nezavisnosti, ukoliko bude osuđen.

– Sada je to zaboravljeno i evoluiralo je u referendum o tome da li treba prihvatiti presudu koju je već prihvatio. Neće me iznenaditi da pod pritiscima zaboravi i na ovu najavu, kao što je zaboravio da je zabranio rad Suda i Tužilaštva BiH pa se pojavio pred njima, ili da se odluka o referendumu kiseli u nekim fiokama kao što se dvije godine kiselila odluka o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH dok je on trgovao njom – mišljenja je Radulović.

Poručio je da smatra da „sama činjenica da se sjednica Narodne skupštine RS planira za četvrtak, pa pomjera za petak, pa onda ponovo pomjera za iduću sedmicu, govori da se iza kulisa dešavaju neke trgovine”, saopćeno je iz Sektora za politiku i medije SDS.

