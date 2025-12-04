Brzorastuće kompanije: Gotovo 5.000 firmi u BiH ispunjava međunarodne kriterije rasta

Brzorastuće kompanije postaju jedan od najpouzdanijih pokazatelja ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini, a Poslovne novine već devetu godinu zaredom mapiraju njihov razvoj kroz poseban projekat koji obuhvata domaće i regionalno tržište. Ove godine zabilježen je rekordan broj firmi koje su ispunile stroge međunarodne kriterije.

Projekat „Brzorastuće kompanije“ prati firme koje tri godine uzastopno bilježe rast prihoda, ostvaruju dobit i imaju prosječnu stopu rasta veću od 10 posto. Riječ je o jedinstvenom modelu analize koji se oslanja na službene finansijske podatke nadležnih agencija, čime se osigurava visoka transparentnost i vjerodostojnost.

Kako pojašnjava Social Media Manager projekta, Džemaludin Valentić, kriteriji su strogi, ali jasni – kontinuiran rast prihoda, ostvarena dobit i zadržavanje stope rasta iznad međunarodno prihvaćene granice od 10 posto.

„To su kompanije koje imaju kontinuiran rast prihoda u posljednje tri godine. Uz ostvarenu dobit i odgovarajuću godišnju stopu rasta, one ulaze na liste brzorastućih firmi. Podaci su zvanični i usklađeni s međunarodnim pravilima“, navodi Valentić.

Od početka projekta broj ovakvih firmi u Bosni i Hercegovini porastao je sa oko 700 na gotovo 5.000, što pokazuje da domaća ekonomija, uprkos izazovima, ima snažne tačke razvoja. Brzorastuće kompanije generišu nova radna mjesta, posebno za visokoobrazovane kadrove, i postaju važan signal investitorima o pravcima u kojima se domaća privreda kreće.

Nakon pandemijskog perioda, najveći rast bilježile su firme iz hotelijerstva i uslužnih djelatnosti, dok su trenutno najdominantniji sektori cestovnog prevoza i izgradnje objekata. Sličan trend bilježi se i u široj Adria regiji, gdje sektori nekretnina, građevine i IT industrije zauzimaju ključne pozicije, posebno kada je riječ o programiranju i tehnološkim uslugama.

„Struktura je raznovrsna, ali trendovi su usklađeni – izgradnja i nekretnine su u fokusu, a IT sektor nastavlja stabilan rast“, kaže Valentić.

Jedna od važnih novina projekta je web platforma koja omogućava javni pristup listama brzorastućih firmi. Svaka kompanija dobija digitalni profil sa ključnim finansijskim podacima, osnovnim informacijama i poveznicama na društvene mreže, što povećava njihovu vidljivost i olakšava poslovno umrežavanje.

„Digitalni profil je pregledan prikaz poslovanja – od finansija do online prisustva. Pomaže kompanijama da budu vidljivije i prepoznatljivije“, dodaje Valentić.

Liste su dostupne za više zemalja regiona, a dvije kompanije iz BiH ove godine ušle su među tri najbrže rastuće u cijeloj Adria regiji.

Završnica projekta planirana je za 26. mart, kada će biti upriličena svečana dodjela priznanja, ali i stručna predavanja o rastu, digitalizaciji i prodaji kompanija. Misija projekta ostaje ista – istaknuti primjere firmi koje, uprkos tržišnim izazovima, kontinuirano rastu i doprinose jačanju privrede Bosne i Hercegovine.