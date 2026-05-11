Novi datum i mjesto održavanja Women 100 Shop&Show Expo

Nakon što je nedavno svečano najavljeno petnaesto, jubilarno izdanje projekta Žene u biznisu – i nove platforme Women 100, u sklopu koje će se održati Shop & Show EXPO i Women 100 party Impact Night, došlo je do promjene datuma održavanja usljed nepredviđenih okolnosti, potvrđeno je iz organizacionog tima Poslovnih novina.

Odluka o izmještanju događaja iz Centra Skenderija u Hotel Hills donesena je nakon što je uprava Centra Skenderija, zbog sigurnosnih razloga, obustavila održavanje svih događaja u svojim prostorima.

Organizator je u kratkom roku osigurao novu lokaciju koja, prema kapacitetu, opremljenosti i logističkim parametrima, u potpunosti odgovara potrebama dvodnevnog programa.

Novi datum i lokacija održavanja Women 100 Shop & Show EXPO i Women 100 party Impact Night su 13. i 14. juni 2026. godine, u Hotelu Hills u Sarajevu. Iz Poslovnih novina ističu da sadržaj programa, raspored, partneri i prijavljeni izlagači ostaju nepromijenjeni, te da sve ranije izdate ulaznice, akreditacije i prijave izlagača automatski važe na novoj lokaciji. “Petnaest godina gradimo ovaj projekat. Naučili smo da prepreke nisu razlog za odustajanje, nego prilika da pokažemo zašto postojimo”, izjavila je Slađana Kučković, izvršna direktorica Poslovnih novina. „Zbog odluke uprave Centra Skenderija o obustavi događaja u prostoru u kojem je projekat trebao biti realizovan, donijeli smo odluku da Women 100 izmjestimo na novu lokaciju koja u ovom trenutku najbolje odgovara potrebama projekta, naših partnera, izlagača i publike.”

Kučković naglašava da je organizacioni tim nove logističke uslove postavio u rekordnom roku te da je iskustvo posljednjih dana potvrdilo zrelost partnerske mreže projekta.

„Liderstvo nije u izbjegavanju nepredviđenih situacija. Liderstvo je u brzini kojom se one pretvaraju u nove prilike. Zahvaljujem timu Poslovnih novina koji je u dva sata realizovao ono što obično traje sedmicama, kao i partnerima i izlagačima koji su nas zvali da pitaju kako mogu pomoći, a ne kako mogu otkazati saradnju”, kazala je Kučković.

Platforma Žene u biznisu – Women 100 ove godine obilježava petnaest godina kontinuiranog rada na promociji uspješnih poslovnih žena u Bosni i Hercegovini i regionu. Jubilarno izdanje organizuje se u partnerstvu sa Vladom Kantona Sarajevo i Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, uz podršku predsjednice Federacije BiH Lidije Bradare, UN Women Bosna i Hercegovina i Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

U Hotelu Hills,13. juna sajam će otvoriti svoja vrata posjetiocima, a Women 100 Impact Night, će se održati u večernjim satima kao ekskluzivni događaj s dodjelom priznanja Impact Awards i programom poslovnog umrežavanja za vodeće žene iz biznisa te javnog i institucionalnog sektora. Narednog dana, 14. juna, na istoj lokaciji nastavlja se Women 100 Shop & Show EXPO, sajam koji okuplja preko stotinu brendova, startupa i proizvođačica usmjerenih ka ženskoj potrošačkoj bazi, s pratećim konferencijskim i masterclass programom.

„Sadržaj ostaje isti. Partneri ostaju isti. Ambicije ostaju iste”, zaključila je Kučković. „Žene koje grade ne čekaju savršene uslove, one ih stvaraju. To je suština Women 100 platforme i suština ove godišnjice.”

Detaljan raspored programa, plan izlagačkih prostora i logističke informacije za posjetioce bit će objavljeni na zvaničnoj stranici women100.ba u narednim danima.

O PLATFORMI WOMEN 100

Žene u biznisu – Women 100 je platforma Poslovnih novina koja već petnaest godina prepoznaje, slavi i povezuje uspješne poslovne žene u Bosni i Hercegovini i regionu. Kroz predstavljanje žena koje pomjeraju granice, dodjelu priznanja Impact Awards, konferencijske formate i edukativne sadržaje, platforma je prerasla u jedan od najznačajnijih regionalnih projekata posvećenih ženskom liderstvu i poduzetništvu.

PARTNERI I IZLAGAČI JUBILARNOG IZDANJA

Institucionalni partneri i pokrovitelji: Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, UN Women Bosna i Hercegovina, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Međunarodni aerodrom Sarajevo, Fondacija Mozaik, Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787.

Korporativni partneri: BH Telecom, Philip Morris, Poliklinika Agram, Adriatic Osiguranje, Kamer Commerce, M. Fashion, ePicentar, HBC Coca Cola, Ovnak, Violeta, Gloria, WomenCom.

Izlagači, moda, dizajn i lifestyle: Mango, CasadiCampara, Bloom Concept Store, Ivana Lukačev Design, Ajvi Atelier (Ivana Popović PR), Estiah, Atelier Yuga, Madam Me Dresses, Krojačka radnja „Iman”, Osijek Fashion j., Nala Fashion, Gulšah & Đulbeg, Meta Design, Shira, Make Me, Muchness, Digital Blooms, Humperia, M-Bike.

Izlagači, kozmetika, ljepota i wellness: CasaDiCAmpara, Kozmetika Afrodita, Kozmetika Laura, Lallabee, Madam Me Beauty&Hair Salon, AM Apothecary, Faveda, Beauty by Amelie j., Mello Skin Care, Body držim liniju, POINT Wellness&Spa, Novak Sudar – Fitnes Bez Filtera, SORA Skin & Soul Lab, Humperia, Eminent Consulting, Beauty Luxxe.

Izlagači, proizvodnja, obrt i trgovina: Ana-HUP, Ego, Pepetuska, Plato, Moj obrt, HER Power, Aska Media, Mado, Maxx Auto, Cannoli Lab, 710 Creative, Taya obrt za izradu etno odjeće, Babine, Do The Change, BHVN, Pupet, MLG, Above.

Izlagači, usluge, edukacija i mediji: Računovodstvena agencija StaRT HN, Računovodstvena agencija Total FIN, Aska Media, Tafkid, Zee's Cup of Tea, MasterTalk, Mozgaonica BH, WomanComm, Radio M Sarajevo, PRO TACTUS CONSULTING, dr naturopatije Edina Mušić, SAAISolutions, SOS Kinderdorf International, Radio M, I & I COMPANY, MAX-Auto, X Rental, Sweet & Co.