Više od 300 direktora i poduzetnika dolazi na konferenciju „Kako ubrzati rast?“ u Sarajevu

U okruženju u kojem se tržišta brzo mijenjaju, a pritisci na kompanije rastu iz godine u godinu, samo oni koji razumiju mehanizme rasta uspijevaju ostvariti kontinuitet i stabilnost poslovanja. Upravo takve kompanije i njihove priče nalaze se u fokusu konferencije pod nazivom „Kako ubrzati rast?“, koja će biti održana 25. marta u Domu mladih u Sarajevu, u organizaciji Poslovnih novina.

Konferencija se realizuje u okviru regionalnog projekta Brzorastuće kompanije – Adria 1000 Fastest Growing Companies, koji rangira kompanije u Adria regiji na osnovu stvarnih finansijskih pokazatelja i složene godišnje stope rasta prihoda (CAGR).

Pokrovitelj projekta je Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, koji kroz institucionalnu podršku prepoznaju značaj razvoja domaće privrede, jačanja konkurentnosti i promocije kompanija koje bilježe kontinuiran rast. Partner projekta i konferencije Brzorastuće kompanije je Centar Skenderija Sarajevo. Oficijelno vozilo projekta je Porsche, a telekomunikacijski partner je BH Telecom.

Događaj će okupiti i predstavnike ključnih institucija i privrednih organizacija. Očekuje se dolazak predsjednika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmeta Egrlića, predstavnika Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kao i predstavnika Privredne komore Republike Srpske.

Dodatnu međunarodnu dimenziju konferenciji daju i poslovne delegacije iz regiona. Na konferenciji će učestvovati predstavnici Sandžak Business Foruma sa nekoliko kompanija, kao i delegacija Indijsko-hrvatske gospodarske komore sa partnerskim kompanijama.

Za konferenciju vlada izuzetno interesovanje poslovne zajednice, te organizatori očekuju više od 300 učesnika – direktora, poduzetnika i poslovnih lidera iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Konferenciju „Kako ubrzati rast?“ podržao je veliki broj kompanija i partnera iz različitih sektora privrede, što dodatno potvrđuje značaj ovog događaja za poslovnu zajednicu u Bosni i Hercegovini i regionu.

Podrška ovako širokog spektra kompanija – od finansijskog sektora, industrije i logistike do IT-a, marketinga i trgovine – potvrđuje da konferencija „Kako ubrzati rast?“ postaje jedno od centralnih mjesta okupljanja poslovne zajednice u regionu.