BTC Živinice slavi šesti rođendan i vodi vas na planine

Tržni centar BTC Živinice ovog mjeseca obilježava šestu godinu uspješnog rada, a za svoje posjetioce pripremio je bogat program, nagradnu igru i brojne sadržaje za sve generacije.

Od 3. do 22. novembra, svaki posjetilac ima priliku učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti jedno od tri putovanja za četiri osobe na bh. planinske destinacije – Bjelašnicu, Vlašić ili Jahorinu.

Učešće je jednostavno: potrebno je ostvariti kupovinu u vrijednosti od najmanje 50 KM u bilo kojoj trgovini unutar centra i račun ubaciti u nagradnu kutiju. Time se automatski stiče pravo na učešće u izvlačenju glavnih nagrada, koje će biti održano 22. novembra.

Centralni dio proslave planiran je za 15. novembar, kada će BTC Živinice organizovati rođendanski program ispunjen zabavnim aktivnostima, animacijama za djecu i odrasle i iznenađenjima.

Ovom proslavom BTC Živinice želi zahvaliti svim posjetiocima na povjerenju tokom prethodnih godina te zajedno obilježiti još jedan uspješan jubilej. Više informacija o programu i nagradnoj igri dostupno je na društvenim mrežama centra BTC Živinice.