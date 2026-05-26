Buduće arhitekte iz Tuzle predstavile znanje i kreativnost na godišnjoj izložbi

Džana je maturantica Građevinsko-geodetske škole Tuzla, smjer arhitektonski tehničar i jedna je od osam učenica koje su javno predstavile i odbranile svoj maturski rad.

Kako ističe, sedmicama je radila na crtanju idejnog rješenja objekta i rasporeda prostorija, proračunu opterećenja, nosivosti, ali i količine potrebnog građevinskog materijala za svoj maturski rad. Dodaje i kako je on primjenjljiv i u praksi.

„Moj maturski rad je studentski dom koji sam projektovala u kompleksu kampus UNTZ. Željela sam Tuzli i tuzlanskim studentima da poklonim nešto što je lijepo, nešto gdje mogu da se osjećaju kao kod kuće, da uživaju u tome, iako su odvojeni, da jednim dijelom budu tu, i da se osjećaju da pripadaju tome svemu“ kazala je Džana Mehinović, maturantica.

U glavnom holu BKC-a TK u Tuzli izloženi su radovi mladih umjetnika i stvaralaca ove škole, kroz koje su na umjetnički i stručan način predstavili kreativnost, znanje i vještine stečene tokom školovanja.

„Danas nam je zadovoljstvo otvoriti godišnju zajedničku izložbu svih struka i svih smjerova. Tako da možete pogledati u glavnom holu izložbu koju čine u velikoj mjeri radovi učenika likovnih tehničara, odnosno grafičkih i slikarskih dizajnera. Zatim tu su radovi arhitektonskih tehničara, geodeckih i građevinskih. U školi su naravno još i zanati, pa pogledajte.“ ističe Jasminka Dropić, profesorica Građevinsko-geodetske škole Tuzla.

Izložba radova učenika Građevinsko-geodetske škole Tuzla okupila je roditelje, prijatelje i učenike, koji su imali priliku pogledati stvaralaštvo mladih autora. Prema riječima profesora i mentora, učenici i maturanti sami su birali radove koje su pripremali i postepeno na papiru crtali ili gradili kroz makete tokom školske godine.

“Bilo je po dogovoru, po njihovim željama i bilo je zaista impresivno kako su oni to odlučivali šta će biti.” dodaje prof. Dropić

Svi zainteresovani građani radove mladih autora moći će pogledati do subote, 30. maja, u galeriji BKC-a TK u Tuzli. Izložba je prilika da učenici, budući arhitektonski tehničari i mladi stvaraoci, javnosti predstave znanje, kreativnost i praktične vještine koje su razvijali tokom školovanja. Kroz svoje radove pokazali su kako se savremena estetika može povezati s funkcionalnim i kvalitetnim građevinskim rješenjima.