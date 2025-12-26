Bursa u ritmu tradicije vodi nas u grad koji se ne upoznaje kroz znamenitosti, nego kroz način života. Nakon priče o osmanskom početku i sultanima koji su obilježili historiju, ova epizoda serijala Skriveni dragulji Marmare spušta nas u svakodnevicu Burse, tamo gdje se tradicija ne čuva u vitrini, nego živi.

Video je dio serijala Skriveni dragulji Marmare.

Bursa je grad koji mijenja ritam iz ulice u ulicu, nudeći prostor i za kretanje i za predah.

Gdje se nalazi Bursa i zašto nam je bliska

Smještena na sjeverozapadu Turske, u regiji Marmara, Bursa se nalazi na oko 150 kilometara od Istanbula. Upravo ta blizina čini je odličnom city break destinacijom. Zahvaljujući direktnim letovima iz Tuzle prema Istanbulu, Bursa je lako dostupna i putnicima iz Bosne i Hercegovine, bez složenih putovanja i dugih presjedanja.

Posebno je privlačna onima koji vole putovati i istraživati, te onima koji žele autentičan doživljaj koji neće dijeliti sa prevelikim grupama turista koje često mogu narušiti osjećaj mjesta. Jer za razliku od Istanbula, Bursa nema onu vrstu masovnog turizma koji nerijetko, umjesto uživanja, može izazvati osjećaj prenapućenosti i umanjiti iskustvo putovanja koje želimo pamtiti za cijeli život.

Grad sultana i ljudi

Bursa je jedan od sultanskih gradova i prva prijestolnica Osmanskog carstva. Danas je moderan grad s više od tri miliona stanovnika, ali i dalje nosi jasnu strukturu osmanskog urbanizma, hanove, trgovačke zone i prostore namijenjene susretima i razgovoru.

Zanimljivo je da oko 60 posto stanovništva Burse ima porijeklo s Balkana. Ta veza se osjeti u mentalitetu, gostoljubivosti i osjećaju bliskosti koji grad stvara kod posjetilaca sa ovih prostora.

Most koji zadržava

Irgandı most jedan je od rijetkih mostova na svijetu koji nije zamišljen samo kao prolaz. Sa zanatskim radnjama smještenim direktno na mostu, često se poredi sa Ponte Vecchiom u Firenci. Ipak, Irgandı ostaje tiši i intimniji, prostor je u kojem se zastaje, razgovara i promatra svakodnevica grada.

Kaligrafija, prisutna u ovom prostoru, doživljava se kao dio života, a ne kao dekoracija. Harfovi i ornamenti, rađeni prirodnim bojama i tradicionalnim tehnikama, povezuju umjetnost, filozofiju i strpljenje.

Hanovi i savremeni grad

Koza Han i, nama koji dolazimo iz Tuzle posebno, Tuz Han stoljećima su bili središta trgovine i razmjene, naročito na putu svile. Danas su to mjesta predaha, ispijanja čaja i razgovora. Zanimljivo je da je koncept hana preživio i u savremenoj Bur­si, mnogi moderni tržni centri zadržali su centralne otvorene prostore koji podsjećaju na tradicionalne hanove.

Na taj način staro i novo u Bursi ne stoje jedno nasuprot drugom, nego se nadovezuju.

Okusi koji definišu grad

Bursa je i grad prepoznatljivih okusa. Kandirani kesten jedan je od njenih simbola, ali nije jedini. Grad je dom pišmanije, tradicionalnog slatkiša, kao i čuvenog iskender kebaba, jela koje je upravo ovdje nastalo i danas se smatra jednim od najpoznatijih u turskoj kuhinji.

Hrana u Bursi nije atrakcija za turiste, već dio svakodnevice.

Grad i planina

Uludağ, planina iznad Burse, stalni je orijentir grada. Žičara Bursa Teleferik povezuje urbani prostor s prirodom, omogućavajući brz prelazak iz gradske vreve u tišinu i svježinu planine. Ta blizina prirode dodatno oblikuje ritam života u gradu. Bursa ne traži da se obiđe.

Traži da se u njoj boravi.

U sljedećoj epizodi serijala Skriveni dragulji Marmare ritam se dodatno usporava. Put nas vodi u Cumalıkızık, UNESCO selo u kojem se prošlost ne objašnjava nego se osjeća, na svakom koraku.

