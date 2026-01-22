CBBiH: Inflatorna očekivanja za 2026. podignuta na 3,2 posto

Centralna banka BiH nastavila je kvartalno provođenje Ankete o inflatornim očekivanjima, a decembarski krug pokazao je blago povećanje procjene inflacije za 2026. godinu.

Prema rezultatima ankete, očekivana inflacija u 2026. iznosi 3,2 posto, što je za 0,10 procentnih poena više u odnosu na septembarsko ispitivanje.

Za 2027. godinu predviđa se postepeno smirivanje inflacijskih kretanja, uz očekivanu stopu od 2,8 posto, što upućuje na slabljenje pritisaka na cijene i stabilniji ekonomski okvir.

Iz CBBiH navode da su ovakva očekivanja važan signal za kreatore ekonomskih politika, jer pokazuju učinke ranijih mjera i smjer kretanja ekonomije. Kontinuirano praćenje očekivanja pomaže da se na vrijeme uoče promjene u ponašanju tržišta i ekonomskih aktera, a na osnovu tih podataka moguće je prilagođavati fiskalne mjere radi očuvanja stabilnosti cijena i podrške održivom rastu.

Stabilna inflacijska očekivanja, dodaju, doprinose povoljnijem okruženju za privredu, rast životnog standarda i dugoročnu makroekonomsku stabilnost.