Centralno grijanje Tuzla moderniziralo mrežu i smanjilo zagađenje zraka

Arnela Šiljković - Bojić
„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla uspješno je završilo više projekata kojima se unapređuje sistem daljinskog grijanja, smanjuju gubici energije i poboljšava zaštita okoliša. Tokom 2024. i 2025. godine provedene su javne nabavke predizoliranih cijevi i pribora te nabavke i reparacije leptirastih zatvarača, sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Sanacijom magistralnog vrelovoda na potezu K4–K6 stvoreni su uslovi za priključenje novih korisnika u naseljima Ši Selo i Medenice, ali i zamjena cjevovoda starijih od četiri decenije. Realizacijom projekta omogućeno je gašenje ložišta na čvrsto gorivo ukupne snage od oko 5 MW, čime se značajno smanjuje zagađenje zraka i poboljšava kvalitet života građana.

Posebnu vrijednost projekat ima i u očuvanju rijeke Jale. Ugradnjom novih pregradnih ventila smanjena je količina vode koja se mora ispuštati prilikom intervencija ili remonta, što znači da se umjesto dosadašnjih 456 kubika vode visoke temperature sada ispušta više od 50 posto manje, čime se smanjuje negativan uticaj na floru i faunu rijeke.

Za realizaciju projekata „Centralno grijanje“ Tuzla je osiguralo i podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Na javnom konkursu dodijeljeno je 200.000 KM za sanaciju magistralnog vrelovoda od komore K4 do K6 i 70.000 KM za rekonstrukciju komore K3B te ugradnju pregradnih ventila.

Iz ovog preduzeća poručuju da će nastaviti saradnju sa Fondom na strateški važnim projektima koji će dodatno unaprijediti sistem daljinskog grijanja, smanjiti emisije i doprinijeti očuvanju okoliša u Tuzli.

