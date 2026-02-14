Četiri godine rada: Ministar Omerović objavio 100 mjera i projekata u obrazovanju TK

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović predstavio je pregled rezultata četverogodišnjeg rada Ministarstva, navodeći da je u tom periodu realizirano ili značajno unaprijeđeno 100 mjera i projekata raspoređenih u 17 oblasti obrazovanja i nauke.

Povodom četiri godine mandata u Vladi Tuzlanskog kantona, Omerović je naveo da je riječ o projektima koji nisu bili dio ranije zatečenog sistema, niti redovnih administrativnih poslova Ministarstva.

„Smatram da je to dovoljno dug period da se javnosti, jasno i odgovorno, predoče promjene koje smo u tom vremenu pokrenuli i realizirali. To nije samo moja potreba, nego i moja obaveza“, istakao je Omerović.

Naglasio je da pregled ne obuhvata svakodnevne upravne postupke, niti brojne pravilnike i odluke koje Ministarstvo redovno donosi, već isključivo nove ili unaprijeđene mjere i projekte.

„Posebno želim naglasiti da su svi ostvareni rezultati plod timskog rada. Zasluge pripadaju zastupnicima parlamentarne većine u Skupštini Tuzlanskog kantona, premijeru i ministrima u Vladi Tuzlanskog kantona, zaposlenicima Ministarstva obrazovanja i nauke, kao i rukovodstvima obrazovnih ustanova i svim zaposlenicima u sistemu“, naveo je ministar.

Dodao je da su važan doprinos dali i sindikati, nevladine organizacije i stručna javnost, posebno udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju.

„Ovih 100 mjera i projekata ne predstavljaju kraj, već temelj za naredni period. Već u 2026. godini planiramo realizaciju novih mjera i projekata, zbog čega sam uvjeren da će ovaj broj biti dodatno nadmašen“, rekao je Omerović.

Među navedenim mjerama su sistemsko obilježavanje važnih datuma za Bosnu i Hercegovinu u školama, uvođenje izučavanja novije historije kroz udžbenik za period 1992–1995. godine i organizirane posjete Memorijalnom centru Srebrenica–Potočari za učenike devetih razreda.

U oblasti inkluzije uvedeni su asistenti u nastavi za oko 450 učenika, vraćeni defektolozi u redovne škole i prošireni programi profesionalnog osposobljavanja za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju.

Ministarstvo je pokrenulo više programa stipendija za nadarene učenike i studente, kao i za učenike i studente s invaliditetom, te niz digitalnih rješenja, uključujući aplikacije za konkurse, jedinstvene web prezentacije škola i obrazovanje odraslih.

Kada je riječ o kapitalnim ulaganjima, navedeno je da je realizirano više od 800 projekata u osnovnim i srednjim školama, vrijednih preko 20 miliona maraka, uključujući opremanje učionica, nabavku IT opreme, izgradnju i obnovu fiskulturnih sala, energetsku efikasnost i sigurnosnu infrastrukturu.

Istaknute su i izmjene pedagoških standarda i kolektivnog ugovora, uz povećanje plata i primanja zaposlenih u obrazovanju za oko 45 posto u četiri godine, te novi nastavni plan i program za osnovne škole s naglaskom na ishode učenja, kreativni rad i kritičko mišljenje.

U visokom obrazovanju izdvojene su mjere poput izjednačavanja prava samofinansirajućih i redovnih studenata, zapošljavanja novih asistenata i akreditacije velikog broja studijskih programa, kao i projekti izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli i novih obrazovnih objekata.

Ministar je naveo i jačanje međunarodne saradnje s agencijama Ujedinjenih nacija, ambasadama i nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti obrazovanja i nauke.

