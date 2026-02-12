Omerović i Krivalić razgovarali o jačanju saradnje obrazovanja i Narodnog pozorišta Tuzla

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je sastanak sa direktorom Narodnog pozorišta Tuzla Elmirom Krivalićem, na kojem je razgovarano o unapređenju saradnje između ove institucije i resora obrazovanja i nauke.

Direktor Krivalić upoznao je ministra Omerovića s aktivnostima Narodnog pozorišta Tuzla, izazovima s kojima se ova ustanova suočava u svom radu, kao i planovima za naredni period. Poseban akcenat stavljen je na razvoj kulturnih sadržaja namijenjenih djeci i mladima, te na mogućnosti snažnijeg povezivanja obrazovnih ustanova s Narodnim pozorištem.

Ministar Omerović istakao je značaj institucionalne saradnje, naglašavajući da pozorište ima važnu ulogu u odgojno-obrazovnom procesu, razvoju kritičkog mišljenja, kulture i društvene odgovornosti kod učenika i studenata.

Tokom sastanka razmatrane su konkretne mogućnosti organizovanja zajedničkih aktivnosti, uključujući posjete učenika predstavama, edukativne radionice, kao i programe koji bi kroz umjetnost dodatno obogatili školske sadržaje. Dogovoreni su i naredni koraci s ciljem sistemskog unapređenja saradnje između Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Narodnog pozorišta Tuzla.