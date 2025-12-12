Četrnaest godina od smrti Fadila Banjanovića Bracike – čovjeka zvanog “Povratak”

Danas se navršava četrnaest godina od smrti Fadila Banjanovića – Bracike, jednog od najistaknutijih povratničkih aktivista u Podrinju i simbola borbe za povratak prognanih Bošnjaka na svoja ognjišta nakon rata.

Banjanović je preminuo 2011. godine, u 49. godini života, od posljedica srčanog udara na putu prema zvorničkoj bolnici. Vijest o njegovoj smrti tada je potresla Podrinje i cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer je Bracika uživao veliki ugled i poštovanje u obje entitetske zajednice.

Poznat pod nadimkom “Povratak”, Banjanović je od 1996. godine predvodio prve organizovane povratke u zvornička sela Jusići, Mahala, Hajvazi, Caparde i druga mjesta u Podrinju. Njegova poznata poruka “Vraćamo se pod šljivu ako treba” postala je simbol hrabrosti i odlučnosti povratnika koji su se, uprkos prijetnjama i preprekama, vraćali svojim domovima.

U političkom životu bio je delegat u Vijeću naroda Republike Srpske i predsjednik Općinske organizacije SDP-a Zvornik. Za svoj doprinos povratku više puta je nagrađivan, a među brojnim priznanjima posebno se izdvajaju zahvalnice prvog predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovića.

Rođen je 4. jula 1962. godine, a bio je i počasni građanin Kozluka, mjesta u kojem je i preminuo.

Bracika je i danas upamćen kao jedan od najvažnijih ljudi u obnovi povratničkog života u Podrinju, a njegovo djelo ostaje trajni podsjetnik na borbu za dostojanstvo i pravo na dom.