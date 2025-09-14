Značajan porast: U škole TK vratilo se 136 učenika iz inostranstva

U škole Tuzlanskog kantona od početka 2025. godine vratilo se 136 učenika iz inostranstva, što predstavlja značajan porast u odnosu na prošlu godinu kada je u školama zabilježen povratak 82 učenika.

“Ovim učenicima poručujem: Dobro došli u Bosnu i Hercegovinu! Iako neki od vas možda nisu rođeni u ovoj zemlji, ona je vaša jedina domovina. Vaši nastavnici su vas srdačno dočekali, dobili ste besplatne udžbenike, a vama i vašim roditeljima su na raspolaganju različiti programi koje realizira Ministarstvo obrazovanja i nauke, odnosno Vlada Tuzlanskog kantona. U škole smo ove godine uložili oko 6 miliona maraka i nastavit ćemo s ulaganjima, jer želimo da naši učenici imaju najbolje uslove za učenje i napredak”, izjavio je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović.

Od ukupnog broja, 116 učenika vratilo se u osnovne škole, dok je 20 upisano u srednje škole. Najviše povratnika došlo je u Tuzlu (46), zatim u Srebrenik (24), Živinice (22), Lukavac (14), Gradačac (14), Gračanicu (9), Čelić (4), te po jedan učenik u Kalesiju, Teočak i Banoviće.

Djeca su se vratila iz ukupno 19 država, a najviše ih je stiglo iz Njemačke (44), Slovenije (28), Sjedinjenih Američkih Država (11), Francuske (7), Švicarske (7), Švedske (5), Srbije (5) i Austrije (4). Iz ostalih zemalja došlo je još 25 učenika, a među povratnicima je i pet učenika koji nisu državljani Bosne i Hercegovine.