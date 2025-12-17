Cijena nafte skočila za 1,5% zbog Trumpove blokade Venecuele koja podstiče neizvjesnost

Cijene nafte porasle su za više od 1% u srijedu nakon što je američki predsjednik Donald Trump naredio “totalnu i potpunu” blokadu svih sankcioniranih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venezuele, što je izazvalo nove geopolitičke tenzije u vrijeme zabrinutosti zbog potražnje.

Fjučersi nafte Brent porasli su za 87 centi, ili 1,5%, na 59,79 dolara po barelu, dok je cijena američke nafte West Texas Intermediate porasla za 85 centi, ili 1,5%, na 56,12 dolara po barelu.

Cijene nafte su se u prethodnoj sjednici smirile na blizu petogodišnjih najnižih nivoa zbog napretka u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine, jer bi dogovor mogao dovesti do ublažavanja zapadnih sankcija Moskvi, oslobađajući ponudu čak i dok se tržište bori s krhkom globalnom potražnjom.

Trump je u utorak naredio blokadu svih sankcioniranih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venezuele, dodajući da sada smatra vladare te nacije stranom terorističkom organizacijom.

Međutim, trgovci sirovom naftom u Aziji rekli su da je oporavak kupovine fjučersa, nakon što su cijene pale ispod 60 dolara po barelu prethodnog dana, također bio ključni pokretač rasta cijene nafte u srijedu.

– Cijena je vođena današnjim sentimentom zbog vijesti iz Venezuele, ali generalno, obim izvoza iz Venezuele je relativno mali u globalnom udjelu ponude. S obzirom na to da su sve oči uprte u razgovore između Rusije i Ukrajine, tržište je i dalje pod rizikom od pada – rekao je jedan trgovac.