Civilna zaštita: Pet požara u Gradačcu, vatrogasci brzo reagovali

Prema jutrošnjim podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić u Tuzli, u 7 sati temperatura zraka iznosila je 9 stepeni Celzijusa, uz vlažnost od 95 posto i atmosferski pritisak od 978 hektopaskala.

Vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac jutros je bio 196,00 metara nadmorske visine, što je četiri metra ispod tačke preljeva (200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje obavljeno prethodnog dana, nivo vode niži je za jedan centimetar, a ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,12 kubnih metara u sekundi.

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite s područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice su u protekla 24 sata, osim jedne tehničke intervencije u Gračanici (izvlačenje povrijeđenih iz saobraćajne nesreće), imale i pet intervencija na gašenju požara na području Grada Gradačac.

U ulici 7. Bataljona gorio je krov privatne kuće, dok su ostali požari zabilježeni na manjim površinama – u ulici Humac gdje je gorjelo nisko rastinje, u naselju Ledenice Gornje gdje je zahvaćen dio šume, te u naseljima Ilovac i Grabov gaj, gdje su gorjeli poljoprivredno zemljište i nisko rastinje.

Svi požari su pravovremenom intervencijom vatrogasaca lokalizirani i ugašeni.