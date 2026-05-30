Civilna zaštita TK: U Tuzli prijavljeno klizište, vatrogasci gasili požare na više lokacija

Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je više intervencija vatrogasnih jedinica, dok je na području Tuzle prijavljeno i pokretanje tla, navedeno je u izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona za 30. maj 2026. godine u 8 sati.

Prema hidrometeorološkim podacima HMS Bukovčić Tuzla, jutros je temperatura iznosila 11 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 76 posto, a pritisak 1021 hPa.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,42 metra nad morem, dok je tačka preljeva 200 metara nad morem. U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za pet centimetara. Ukupan ispust na brani Modrac iznosi 11 metara kubnih u sekundi.

Tokom proteklog perioda vatrogasci su intervenisali na području Gradačca, Živinica i Tuzle. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac gasila je nisko rastinje i deponiju smeća u naselju Gajevi. U intervenciji su učestvovala dva vozila i pet vatrogasaca.

Profesionalna vatrogasna jedinica Živinice imala je intervenciju na gašenju šumskog požara manje površine u naselju Šuška, MZ Šerići. Opožarena površina iznosila je pola duluma, a u intervenciji su učestvovali jedno vozilo i dva vatrogasca.

Na području Tuzle, Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je jednu intervenciju gašenja požara niskog rastinja na adresi Ljubače broj 40.

Civilnoj zaštiti prijavljeno je i klizište na području MZ Slavinovići. Memić Mejra iz ulice Bistaračkog odreda prijavila je klizište kod svoje kuće, navodeći da je pukla glavna cesta i da su se tri komada ivičnjaka pokrenula prema potoku. Prema navodima iz prijave, zemlja se kreće prema kući, zbog čega postoji bojazan da bi mogla zatrpati ulaz u objekat. Pokretanje tla, kako je prijavljeno, primijećeno je nakon posljednjih obilnih padavina.

Kada je riječ o kvalitetu zraka, prema informacijama sa mjernih stanica Skver, Bukinje i BKC Tuzla, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovarao je kvalitetu dobrog zraka na ovim lokalitetima.

U izvještaju se navodi i da je Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala dostavu pitke vode u prigradskim naseljima.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je i tehničku intervenciju u ulici Izeta Sarajlića C9, gdje je izvršeno otvaranje vrata, saopćeno je iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.