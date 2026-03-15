Vatrogasci imali pune ruke posla: Intervencije na nekoliko lokacija

Prema izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, jutros u 08:00 sati stanje u oblasti zaštite i spašavanja na području TK je stabilno, a tokom prethodnog dana zabilježeno je više intervencija vatrogasnih jedinica zbog požara niskog rastinja.

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić u Tuzli, jutarnja temperatura iznosila je 4 stepena Celzijusa, vlažnost zraka 83 posto, dok je atmosferski pritisak izmjeren na 973 hPa.

Kada je riječ o vodostaju na brani hidroakumulacije Modrac, jutros u 07:00 sati izmjeren je vodostaj od 199,78 metara nadmorske visine, dok je tačka preljeva 200 metara. U odnosu na mjerenje od prije 24 sata vodostaj je niži za jedan centimetar. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,99 metara kubnih u sekundi.

Vatrogasne jedinice su tokom jučerašnjeg dana intervenisale na više lokacija zbog požara niskog rastinja.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je dvije intervencije. Požari su zabilježeni u naseljima Bare i Tetima, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Na području grada Živinice vatrogasci su također imali dvije intervencije. Požari su registrovani u naseljima Svojat i Krivača, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac intervenisala je na gašenju požara na lokaciji Mionica 3 – Mahmut Mahala, gdje je gorjelo nisko rastinje. Opožarena površina procijenjena je na oko tri duluma, a u intervenciji su učestvovala tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Vatrogasci u općini Kalesija imali su dvije intervencije. Požari su zabilježeni u mjesnim zajednicama Osmaci i Kikači. U Kikačima je, osim niskog rastinja, gorio i dio šume, a opožarena površina procijenjena je na oko tri duluma.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona saopćeno je da su svi požari uspješno stavljeni pod kontrolu i ugašeni.