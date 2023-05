Civilna zaštita Tuzla u pripravnosti, izdate i preporuke građanima za zaštitu od poplava

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao narandžasto upozorenje za područje grada Tuzle. Prema prognozama ovog Zavoda očekuju se obilne padavine lokalno od 30 do 50 l/m2 i udari vjetra između 60 i 80, lokalno do 90 km/h u periodu od 16. do 17. 05.2023. godine.

Kako ove padavine mogu izazvati poplave bujičnog karaktera, klizišta i ugroziti živote ljudi, infrastrukturu i druga materijalna dobra, sve operativne snage zaštite i spašavanja su stavljene u pripravnost, navodi se u saopćenju Službe civilne zaštite Tuzla.

Civilna zaštita apeluje da građani koji žive u visokorizičnim područjima od poplava i klizišta, provode mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra. U tom cilju, potrebno je:

Ne prilaziti obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama i potocima;

ne dirati električne aparate ako su mokri i ako je voda već doprla do njih isključiti električne i druge instalacije i vodu;

pitku vodu i životne namirnice podići na više nivoe kuće ili stana;

ako ste u mogućnosti, spriječite prodiranje vode u najniže dijelove objekata podizanjem barijera ili pomozite prilikom uređenja istih (vreće sa pijeskom, zemlja, i dr.).

U slučaju plavljenja i ugrožavanja ljudskih života što hitnije pozvati vatrogasce na broj 123 ili Operativni centar civilne zaštite na broj 121.