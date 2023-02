Crveni križ grada Tuzla: Do sada podijeljeno 800 paketa

Crveni križ grada Tuzla privodi kraju podjelu paketa za socijalno ugrožene kategorije, po Uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Crvenog križa najveći problem prilikom podjele paketa jesu kontakt podaci koje trebaju ažurirati.

Na području grada Tuzle pravo na prehrambeni paket ima 1019 građana koji imaju stalnu novčanu pomoć, kao i građani koji su dobili jednokratnu novčanu pomoć u Centru za socijalni rad Tuzla.

Do sada je podijeljeno oko 800 paketa, ostalo je još 200. Gledajući po kategorijama, najviše paketa obezbijeđeno je za prvu kategoriju, ali i pored toga najveći broj nepodijeljenih paketa je upravo za prvu kategoriju.

“ Imamo tri kategorije paketa, prva je od jedan do dva člana, druga od tri do pet i treća kategorija od šest do devet članova domaćinstva. Što se tiče odziva građana u prvih pet dana bilo je oko 120 ljudi dnevno, međutim došli smo u situaciju kada nemamo kompletne podatke koje smo dobili od Centra za socijalni rad, ljudi se ne javljaju na telefone ili su promijenili brojeve”, kazao je za RTV SlonZlatko Krvavac, uposlenik Crvenog križa grada Tuzla, te dodaje da će se podjela paketa vršit do sredine naredne sedmice.

“Obavijestili smo Centar za socijalni rad da oni pokušaju kontaktirati te ljude. Mi ćemo raditi ovu sedmicu i iduću dva tri dana mislim da bi do tada trebali završiti. U slučaju da se ljudi ne jave mi ćemo ići sa dopunskim spiskom”, navodi Krvavac.