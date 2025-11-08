Cvijanović: Izbori su vještački nametnuti, RS već ima svog predsjednika

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da su predstojeći prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske „vještački nametnuti“ i da ih, kako je naglasila, Republika Srpska nije tražila.

„Prije tri godine na fer i slobodnim izborima izabrala je svog predsjednika Milorada Dodika“, rekla je Cvijanovićeva, dodajući da su aktuelni izbori „rezultat uzurpacije domaćih institucija kroz neustavne manipulacije stranog kolonizatora“, protiv čega će se, kako je navela, i dalje istrajno boriti.

„Ali, obaveza SNSD-a je da i u takvim okolnostima donese još jednu pobjedu Republici Srpskoj. Naši aktivisti su spremni za sve izazove jer znamo šta branimo – narodnu volju i našu slobodu“, istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.

U Republici Srpskoj danas je zvanično počela izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore koji će biti održani 23. novembra.