Cvijanović: Želimo američke posmatrače na izborima u Republici Srpskoj

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović u nedjelju je kazala da “ako ovi vanredni izbori budu održani u Republici Srpskoj, onda želimo američke posmatrače, da pomognu da spriječimo manipulacije kakve je i njihov predsjednik doživio na pretposljednjim predsjedničkim izborima”.

Cvijanović je rekla da ako “nametnuti i krajnje nepotrebni” izbori i budu održani, bit će to “glasanje protiv nelegalnih unilateralnih nametanja” visokog predstavnika Christiana Schmidta i “nastavka globalističke agende kojom su globalisti i eksperimentalisti zarobili i paralizovali Bosnu i Hercegovinu”.

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine je ocijenila kako će vanredni izbori u entitetu biti nastavka borbe za RS u “kojoj ćemo ih pobijediti i kad moramo igrati po njihovim pravilima”.