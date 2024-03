Da li BiH ima potvrdu o kvalitetnom visokom obrazovanju

“Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju” bila je tema savjetovanja Fedralnog ministarstva obrazovanja i nauke koje je održano u Sarajevu u saradnji sa visokoškolskim i drugim nadležnim ustanovama.

Punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) bilo bi konačna potvrda da je sistem visokog obrazovanja dostigao visok nivo kvalitete po ocjeni vanjskih subjekata, istaknuto je na današnjem savjetovanju.

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine Enes Hašić kazao je da rade na pripremi Agencije za ostvarivanje punopravnog članstva u ENQA-i te da očekuje da bi tokom ove i naredne godine trebali ispuniti pretpostavke za podnošenje zahtjeva za prijem.

Istakao je da je članstvo u ENQA-i veoma važno, jer je to potvrda kvaliteta sistema visokog obrazovanja.

“ENQA cijeni u kojoj mjeri sistem visokog obrazovanja ispunjava standarde kvaliteta, ne samo formalno već i suštinski.” – kazao je.

Hašić je pojasnio da je sistem visokog obrazovanja u BiH veoma složen, jer ima 13 nadležnih obrazovnih vlasti.

“Ti sistemi moraju biti harmonizirani okvirnim zakonom koji je usvojen, ali nažalost, to se nije desilo i imamo situaciju u kojima postoje različiti pristupi obrazovanju od kantona do kantona. To je prepoznato van BiH i dovodi do problema u priznavanju bh. diploma.” zaključio je.

Prorektorica za kvalitetu UNSA Dušanka Bošković istakla je da je glavni kriterij za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja kvalifikacija, odnosno kakvo znanje treba da ima student koji završava fakultet.

Naglasila je da su pravila, principi i preporuke za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja usvojeni u Evropskoj uniji, a budući da je BiH dio tog prostora, Agencija za visoko obrazovanje je također usvojila te kriterije.

“Međutim, ta Agencija je tek u prošloj godini pristupila akreditaciji studijskih programa. Taj proces je prekinut, jer se Agencija samo povukla iz projekta i od tada ništa nije urađeno, do dolaska novog rukovodstva.” – kazala je.

Također je navela da Univerzitet u Sarajevu ima nekoliko studijskih programa koji su upisani u Evropski registar studijskih programa te da vrlo brzo to biti jedini način priznavanja diploma.

“To se može postići sa obrazovanjem kakvo je sada, ali formalni proces procjene je bio zaustavljen i na svu sreću, ponovo pokrenut.” – kazala je.

Učesnici savjetovanja su, između ostalog, mogli razgovarati o projektu SMEQA, akreditaciji studijskih programa i pripremi visokoškolskih ustanova te o osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja zasnovanog na ishodima učenja.

Uz organizatore iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, na savjetovanju su učestvovali i predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH i kantonalnih ministarstava obrazovanja, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata u oblasti visokog obrazovanja i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, te prorektori za kvalitet javnih visokoškolskih ustanova.

/RTV Slon/Fena/