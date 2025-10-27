Damir Džumhur izborio glavni žrijeb Mastersa u Parizu

Ali Huremović
Damir Džumhur
Damir Džumhur (Foto: Fena - Arhiva)

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur osigurao je nastup u glavnom žrijebu prestižnog ATP Masters 1000 turnira u Parizu, nakon uspješno odigranih kvalifikacija.

Na putu do glavnog dijela turnira, Džumhur je najprije savladao domaćeg tenisera Quentina Halysa rezultatom 4:6, 6:3, 6:1, a zatim u finalu kvalifikacija i Amerikanca Aleksandra Kovačevića, u meču koji je trajao više od dva sata, sa 6:7, 6:3, 7:6.

Najboljeg bh. tenisera u prvom kolu glavnog turnira čeka težak zadatak – susret s 21. igračem svijeta, Argentincem Franciscom Cerundolom. Bit će to njihov drugi međusobni duel, nakon što je Cerundolo slavio u četvrtfinalu turnira u Bastadu u julu ove godine.

Džumhur će danas imati priliku da mu uzvrati za taj poraz, a meč je planiran oko 15 sati.

